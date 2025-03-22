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新北反罷宣講　朱立倫道歉了：賴清德當選，台灣沒好日子過

▲▼ 國民黨新北「反罷」說明會登場 。（圖／記者崔至雲攝）

▲國民黨新北「反罷」說明會登場 。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／新北報導

迎戰綠營大罷免藍委，國民黨晚間在新北市板橋東區辦六都首場「還錢於民」政策說明會，力挺新北市6位藍委反惡罷。壓軸登場的國民黨主席朱立倫一上台就跟新北市民致歉，「今天賴清德當選，台灣才不能過好日子、政府沒好好做事情，每天鬥爭、製造台灣混亂」；並呼籲民眾，為了台灣安定和平好好過日子，要支持國民黨6位立委反惡罷。

朱立倫致詞時先道歉，稱今天是賴清德當選，台灣才不能過好日子，政府沒好好做事情，每天鬥爭、製造台灣混亂。因為賴清德當選，大家給他機會，他沒想到家和萬事興，他想到個人權力、民進黨一黨獨裁，他認為今天國會民進黨不能控制、多數，他就要罷免立委。

朱立倫說，去年大選才結束，因為民進黨無法拿下立法院過半數的席次，就想要罷免在野黨立委，全世界的民主國家中，沒有執政黨會這樣對付在野黨。現在行政院團隊沒做事，閣揆卓榮泰罵在野黨、要罷免立法委員，稱立委將這些錢搶回地方，所以要罷免。

朱立倫說，民進黨說立委通過財政收支劃分法，把錢搶回地方所以要罷免，但財劃法修法後，一年幫新北市爭取374億元，真正該罷免的是表決時反對還錢給地方、說錢要留中央的民進黨立委。朱立倫也提到，民進黨說藍委濫刪預算，但其實最後通過的中央政府總預算規模是歷史新高，比去年增加千餘億元，刪除的只是浪費與可能貪汙或買媒體的錢，藍委是真正幫人民看緊荷包的好立委，民進黨不顧百姓，顛倒是非。

朱立倫強調，他要拜託善良的市民，「這一戰太重要，民進黨要利用這一戰一黨獨裁」，鬥爭在野黨，要讓台灣亂到底。為了安定和平過好日子，他呼籲民眾，一定要支持國民黨立委，而國民黨新北市立委也會團結一致，在侯友宜的帶領下，繼續「侯侯做代誌」。

▲▼ 國民黨新北「反罷」說明會登場 。（圖／記者崔至雲攝）

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