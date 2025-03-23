三重2年2警自轟亡！26歲警「財務壓力」陳屍頂樓　分局回應了

▲三重分局厚德派出所接連發生員警自戕，26歲周姓男警疑因財務問題不堪壓力輕生。（圖／記者陳豐德攝）



記者陳以昇、吳佩蓁／新北報導

新北市三重警分局厚德派出所驚傳員警開槍自盡，一名26歲周姓男警今早（23日）值勤領完槍械後，交代同事代看值班，之後突然走上派出所頂樓持槍自戕。初步了解，周員疑似因個人財務問題，不堪壓力輕生，三重分局已於第一時間聯繫家屬，將全力協助家屬處理後事。

對此，三重分局表示「很不幸發生大家都不願意見到的憾事」，經查周員今日上午10時至12時值班勤務領完槍械後，於11時52分交接班時間，請同事代看值班後至派出所頂樓持槍自戕。

初步了解周員疑因個人財務問題承受了相當大的壓力，加上因背部疼痛導致失眠問題，目前警方已於第一時間與周員家屬取得聯繫，將盡力協助家屬處理後續事宜。

事實上厚德派出所已非第一次發生員警開槍自盡案件，去年1月厚德派出所一名27歲李姓員警，事發當天上午在個人臉書上點名6名同仁，怒嗆「你們這些只會欺軟怕惡的劣警，我是死在你的怠惰和傲慢之下」、「我會化成厲鬼回來報仇的，你們等著」之後，貌似對工作有諸多不滿，接著便在租屋處舉槍自戕身亡。

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