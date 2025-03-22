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力挺新北6國民黨立委！　侯友宜點名葉元之：不要誤會他要疼惜他

▲▼ 國民黨新北「反罷」說明會登場 。（圖／記者崔至雲攝）

▲國民黨新北「反罷」說明會登場 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

為反制民進黨發起大罷免，國民黨今（22日）晚上在板橋介壽公園進行還錢於民宣講活動。新北市長侯友宜致詞時一一細數新北市國民黨立委政績，並表示，他一定跟新北市立委站在一起，一起為新北市做事。對於被外界認為最危險、恐被罷免的藍委葉元之，他表示，很多里長都大讚葉元之，「大家不要誤會葉元之，應該要疼惜」。

國民黨今日的反罷說明會，新北立委都出席，包含洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、羅明才以及廖先翔等人。洪孟楷提到，新北站出來挺做事的人，新北市立委過去現在都為新北市爭取很多預算，但現在卻要被罷免，這是什麼道理？感謝大家給他們很大的支持、很大的鼓勵，他們是做事的人，不會怕，他們認真努力，希望大家站出來一起反惡罷，「全民一起反綠共」；葉元之說，還錢於民人民要安定，去年他們才被選出來，但現在民進黨卻要把免他們，不斷某黑、造謠，他認真做選民服務，卻被說沒有服務，「什麼鬼話都說出來了」，呼籲大家站出來反惡罷。

張智倫說，賴清德是一個三高政府，預算歷史新高、稅收新高，超收稅收新高的政府，因此現在要拒絕惡質三高的政府，一起讓政府還錢於民，跟國民黨一起拼民生、別鬥爭；林德福說，身為國會民意代表，代表民意監督政府，希望國家可以經濟提升、兩岸和平、政治親民 ，但賴清德上任後國家都在空轉，國家已經變成詐騙國家。

羅明才也說，他當立委三十幾年來，已經看盡一切，他從沒有看到這麼奧慢的政府，40％的總統要來威脅其他的民意，呼籲民眾一起站出來。廖先翔說，政府對人民好有這麼困難嗎？對台灣好有這麼困難嗎？今年有高達3兆元的預算，但政府卻說被國民黨癱瘓，這麼多預算都沒辦法做事，那就把錢還給人民。

▲▼ 國民黨新北「反罷」說明會登場 。（圖／記者崔至雲攝）

侯友宜致詞時先說，他每年都會辦理長行動治理，除了了解地方大小事外，很多時候里長也最寄望的中央有立委幫忙地方，新北有自己的立委，就可做很多事情。侯友宜先從洪孟楷介紹起，洪的轄區很大，但是他很認真，從林口交流道匝道、石門大小事都關心，被罷免還繼續認真，這次是他的第二屆，最高票，很不容易。

對於葉元之，侯友宜說，全國最大旗艦型幼兒園就在板浮洲，感謝有葉元之跟中央爭取預算，讓幼兒園現在可以開始動工，兩年後，孫子或兒子就可以上學，「誰說他沒做事情？板橋行動治理他也有到，還一直說他不認真」。

侯友宜續指，張智倫憨厚老實善良，污水下水道等工程也去幫忙處理，張才做一年多，但是專業又好，所以一定要反對罷免，讓他好好繼續做；老朋友林德福已經做了七屆立委，常常早上五點就要去立法院登記質詢，他不會因為連任多屆就不做事；羅明才八連霸，現在要拼安坑輕軌，爭取大小預算快要2千億元，很多事情都他做的，不然怎麼連任。

針對廖先翔，侯友宜說，他的選區在汐止、金山、萬里地區，常常穿西裝衝去貢寮，因為剛從立法院衝過來，坐下來就談貢寮建設，做好事情、關心偏鄉，才第一屆的年輕立委，但是非常認真，大家一定要支持這樣的立委。

侯友宜最後說，新北市幅員遼闊，比台北大，城鄉差距，大家都說市長要為地方做事，但是沒有錢怎麼做，新北市升格至今，財政收支劃分法都沒修，還權於民要讓地方可以做事，中央把這些錢還給地方就好，讓地方可以做事，別讓里長都覺得沒錢無法做事，要落實還錢於民，讓市民享有安居樂業的好生活。

▲▼ 國民黨新北「反罷」說明會登場 。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼ 國民黨新北「反罷」說明會登場 。（圖／記者崔至雲攝）

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