櫻花開了！高知縣迎來「日本最早」開花日　比往年平均慢1天

記者羅翊宬／綜合外電報導

自從過了24節氣之一的「春分」後，日本各地陸續迎來春季！隨著春季到來，櫻花樹也準備含苞待放。為此，位於四國的高知縣櫻花綻放，氣象局職員確認標本木後，宣布今（23）日為櫻花開花日（初開日），是今年日本最早，比起往年還要再晚一天。至於東京則還是要再等等。

根據《日本放送協會》、《高知電視台》，高知地方氣象台23日搶先日本全國各地，率先宣布高知縣櫻花綻放，視23日為櫻花開花日，去年同樣是3月23日為開花日，不過比起往年平均（3月22日）卻晚了一天。

23日下午2時，氣象台員工前往位於高知城三之丸跡的「標本木」染井吉野櫻進行確認，發現已經開花5到6朵以上，符合宣布開花日的標準，因此宣布23日為開花日，預計將在一周內迎來櫻花滿開。

據悉，日本氣象廳為了判斷櫻花的開花時間、預測「櫻花前線」，每年會在全國各地定出幾十個櫻花觀測地點，觀測地點的標本木若有5到6朵以上開花數，則達到宣布開花日的標準，若標本木有80%以上花苞綻放，則達滿開日，而標本木的品種主要為染井吉野櫻，占日本所有櫻花品種的8成。

《weather map》指出，今天的高知縣晴空萬里，截至下午2時的最高氣溫更達到攝氏23.2度，預估櫻花會持續綻放。

▼日本東京都上野公園櫻花今年早開。（圖／路透，下同）

根據日媒《TBS News》，隨著日本全國各地氣溫上升，位於關東地方的東京都市中心也首次迎來宛如盛夏的高溫，23日下午2時測得氣溫25.6度，東京都台東區上野公園的櫻花早已滿開，大批民眾趁著晴天前來賞櫻。

不過，由於東京都的標本木位於千代田區的靖國神社，目前靖國神社的標本木仍未達到5到6朵櫻花綻放的「開花日」標準，因此要宣布東京都迎來開花日，恐怕還要再等等。