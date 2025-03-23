　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

櫻花開了！高知縣迎來「日本最早」開花日　比往年平均慢1天

記者羅翊宬／綜合外電報導

自從過了24節氣之一的「春分」後，日本各地陸續迎來春季！隨著春季到來，櫻花樹也準備含苞待放。為此，位於四國的高知縣櫻花綻放，氣象局職員確認標本木後，宣布今（23）日為櫻花開花日（初開日），是今年日本最早，比起往年還要再晚一天。至於東京則還是要再等等。

根據《日本放送協會》、《高知電視台》，高知地方氣象台23日搶先日本全國各地，率先宣布高知縣櫻花綻放，視23日為櫻花開花日，去年同樣是3月23日為開花日，不過比起往年平均（3月22日）卻晚了一天。

23日下午2時，氣象台員工前往位於高知城三之丸跡的「標本木」染井吉野櫻進行確認，發現已經開花5到6朵以上，符合宣布開花日的標準，因此宣布23日為開花日，預計將在一周內迎來櫻花滿開。

據悉，日本氣象廳為了判斷櫻花的開花時間、預測「櫻花前線」，每年會在全國各地定出幾十個櫻花觀測地點，觀測地點的標本木若有5到6朵以上開花數，則達到宣布開花日的標準，若標本木有80%以上花苞綻放，則達滿開日，而標本木的品種主要為染井吉野櫻，占日本所有櫻花品種的8成。

《weather map》指出，今天的高知縣晴空萬里，截至下午2時的最高氣溫更達到攝氏23.2度，預估櫻花會持續綻放。

▼日本東京都上野公園櫻花今年早開。（圖／路透，下同）

▲▼日本東京都上野公園櫻花今年早開。（圖／路透）▲▼日本東京都上野公園櫻花今年早開。（圖／路透）▲▼日本東京都上野公園櫻花今年早開。（圖／路透）

根據日媒《TBS News》，隨著日本全國各地氣溫上升，位於關東地方的東京都市中心也首次迎來宛如盛夏的高溫，23日下午2時測得氣溫25.6度，東京都台東區上野公園的櫻花早已滿開，大批民眾趁著晴天前來賞櫻。

不過，由於東京都的標本木位於千代田區的靖國神社，目前靖國神社的標本木仍未達到5到6朵櫻花綻放的「開花日」標準，因此要宣布東京都迎來開花日，恐怕還要再等等。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
478 2 5152 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「民進黨每晚吃魚翅、抱辣妹！」　黃國昌怒吼：把人民當盤子嗎？
快訊／TPBL又爆揮拳衝突　夢想家王牌蔣淯安慘遭驅逐出場
快訊／恐怖瞬間曝！台3線騎士遭重機撞噴　倒地慘死
中職比賽用球「大小顆」？王建民：未聽選手反映　縫線確實有落差
快訊／獨攀失聯3天　遺體找到了
快訊／高雄15歲溺水少年找到了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

土耳其「總統政敵」遭羈押候審　恐爆發反政府最大規模示威

丹麥芬蘭更新「赴美旅遊建議」　籲跨性別旅客確認入境要求

舔到毒鮑魚！一群男女住飯店「上吐下瀉」痛爆　糞便驗出諾羅病毒

櫻花開了！高知縣迎來「日本最早」開花日　比往年平均慢1天

「機長忘記帶護照」全機折返！　聯合航空延誤6小時

再戰2028？博弈網站：川普是美選第二熱門人物　僅次范斯

密集恐懼！義濱海小鎮「蠓蟲入侵」　居民出不了門超崩潰

美國將撤銷53萬4國移民合法身分　下令4月24日前離境

以色列提議「分2階段」釋放全數人質　獲美國支持

中國傳擬派兵加入「烏克蘭維和行動」　歐盟外交官：很微妙

直擊北海道野生狐狸抓田鼠 ！雙腳預備備一頭鑽進雪堆超可愛

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

侯佩岑聽到周杰倫的〈珊瑚海〉　尷尬笑出來..隊友偷瞄她XD

#台中 男酒後叫囂！遭鄰居持刀怒砍亡

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

#天燈 墜落釀禍？ #平溪 鐵皮屋起火

#台東 #賽車手 「拖鞋卡油門」暴衝！撞4車翻覆畫面曝

【阿公的小棉襖】孫女撒嬌求阿公幫按摩！媽看不下去

汪蘇瀧首唱〈像晴天像雨天〉　好喜歡你～夢回《難哄》

林予晞否認因黃子佼遭《與惡2》換角　立場不變「成為善意的陌生人」

土耳其「總統政敵」遭羈押候審　恐爆發反政府最大規模示威

丹麥芬蘭更新「赴美旅遊建議」　籲跨性別旅客確認入境要求

舔到毒鮑魚！一群男女住飯店「上吐下瀉」痛爆　糞便驗出諾羅病毒

櫻花開了！高知縣迎來「日本最早」開花日　比往年平均慢1天

「機長忘記帶護照」全機折返！　聯合航空延誤6小時

再戰2028？博弈網站：川普是美選第二熱門人物　僅次范斯

密集恐懼！義濱海小鎮「蠓蟲入侵」　居民出不了門超崩潰

美國將撤銷53萬4國移民合法身分　下令4月24日前離境

以色列提議「分2階段」釋放全數人質　獲美國支持

中國傳擬派兵加入「烏克蘭維和行動」　歐盟外交官：很微妙

土耳其「總統政敵」遭羈押候審　恐爆發反政府最大規模示威

黃國昌要卓榮泰「不要躲」為何揮霍納稅錢　民眾黨板橋宣講聚6000人

丹麥芬蘭更新「赴美旅遊建議」　籲跨性別旅客確認入境要求

胖老爹也喊漲！明起實施新價格「對比圖一次看」　最多貴31元

投球計時縮短影響不大？德保拉笑：也能10秒喔！呂彥青點出挑戰

短暫脫隊改開吊車　呂偉晟腰傷「神奇」復原

把握下半年主跌段　買房挑「三高二多」準沒錯

快訊／台中年輕男倒臥旱溪河床　呼吸微弱送醫搶救中

小楊哥繳清3億罰款　三隻羊獲准恢復經營

快訊／TPBL職籃又爆揮拳衝突場面　夢想家王牌蔣淯安慘遭驅逐出場

#天燈 墜落釀禍？ #平溪 鐵皮屋起火

國際熱門新聞

韓國野火4消防員慘死！東南部進入緊急狀態

媽過世17年　男一查驚覺34萬遺產消失了

撒尿在飲水機害13人染性病　清潔工被判6年

佛州迪士尼樂園失火　濃煙狂冒畫面曝

味噌湯浮「老鼠屍體」　日本SUKIYA道歉了！

川普對等關稅2周後上路　台灣首當其衝

NASA一天只補貼太空人165元　川普：我來付

AV女優「來台第一餐」必吃！　達人揭3原因：最不會出錯

女老師兼差OnlyFans！家長逛色情網站發現

日本SUKIYA味噌湯浮「整隻老鼠屍體」！

貝佐斯要結婚了　傳6月迎娶「最強小三」

K奶健身教練又出新招　男學員練腹肌「埋首蜜臀」

高空便祕　遭機長拖走「被迫露鳥」

噁男「強插母馬」認性侵　法官：立刻監禁

更多熱門

相關新聞

拿到身分證就閃人！越南新娘離婚率「創新高」

拿到身分證就閃人！越南新娘離婚率「創新高」

許多越南女性開始選擇嫁給韓籍男性。不過，日前有一項統計卻發現，越南新娘嫁到韓國後的離婚率已攀升至13年以來新高，她們只要一取得韓國身分證，就會選擇離婚

味噌湯浮「老鼠屍體」　日本SUKIYA道歉了！

味噌湯浮「老鼠屍體」　日本SUKIYA道歉了！

首爾地鐵今晨「脫軌」　傾斜慘況曝！

首爾地鐵今晨「脫軌」　傾斜慘況曝！

住日7年見「台人觀光3陋習」：難怪日本人會反感　

住日7年見「台人觀光3陋習」：難怪日本人會反感　

韓國野火4消防員慘死！東南部進入緊急狀態

韓國野火4消防員慘死！東南部進入緊急狀態

關鍵字：

日韓要聞日本櫻花開花日高知縣

讀者迴響

熱門新聞

韓國野火4消防員慘死！東南部進入緊急狀態

人妻尾牙爛醉遭性侵！廠商囂張撒鈔：我有錢

即／玉山2山友遭雪埋！搜救人員尋獲已無生命跡象

媽過世17年　男一查驚覺34萬遺產消失了

杜力來台22年拿不到身分證　嗆「這群人」爽領

佩甄願意和老公3P

快訊／新竹凌晨驚傳巨響　消防局回應了

快訊／三重厚德派出所傳槍響！20多歲男警陳屍頂樓

內衣賣到一半「奶頭跑出來」直播全放送

我阿公養2老虎！橋上放風照引朝聖

美YTR樂樂法利「被禁止入境台灣」　移民署回應了

即／竹聯幫發聲明：其它幫主人選「違背么哥遺願」

北上環島才1天！重機男花蓮過彎撞護欄墜斜坡喪命

焚化爐技工月薪4萬開賓士　藏900萬現金

97萬老濕姬認了被騙裸照！

更多

最夯影音

更多

直擊北海道野生狐狸抓田鼠 ！雙腳預備備一頭鑽進雪堆超可愛

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

侯佩岑聽到周杰倫的〈珊瑚海〉　尷尬笑出來..隊友偷瞄她XD

#台中 男酒後叫囂！遭鄰居持刀怒砍亡

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面