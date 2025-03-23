味噌湯浮「整隻老鼠屍體」被加料！　日本SUKIYA道歉認了

▲日本網友發現，曾有顧客在Sukiya鳥取縣分店用餐時，在味噌湯碗裡發現老鼠屍體。（圖／翻攝自Google）

記者羅翊宬／編譯

日本知名牛丼連鎖品牌「すき家」（Sukiya）近期捲入食安風波！位於鳥取縣的分店遭到網友爆料，有顧客在Google評論留言稱，在裝有味噌湯的碗裡面發現「老鼠屍體」，還附上照片作為證據，最後更只給1科星座為負評。對此，Sukiya正式發表聲明坦承疏失，並表示不會再有下一次。

根據《日本放送協會》，Sukiya今（23）日上午正式發表聲明坦承，位於鳥取縣鳥取市的「鳥取南吉方店」，於今年1月21日，確實曾發生食安疏失，提供給饕客食用的味噌湯中，發現混入老鼠。

Sukiya在聲明中解釋，該間分店在將味噌湯的食材放入碗中、準備進行烹煮作業前，研判是因為店員怠惰疏忽，才會沒有留意到有老鼠屍體混入味噌湯碗之中，事發後該間分店暫時停止營業並進行檢查，直到委託當地保健所（衛生所）負責人員前往進行勘驗確認沒有問題後，才繼續開門營業。

Sukiya承諾，未來再將產品提供給日本全國各地分店時，會先徹底實施確認工作，「對顧客和相關人士造成麻煩和擔憂，對此本公司致上最高歉意。未來將強化管理體系，確保相同的事件不會再度發生。」

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