韓國野火4消防員慘死！他掃墓不慎「燒一整片」　東南部進緊急狀態

▲南韓慶尚南道山清郡從21日起開始出現山林大火，火勢至今仍持續蔓延。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓最近面臨「南高北低」的氣壓環境變化，在高溫度西風的吹拂下，東南部氣候乾燥，容易引發山林大火。為此，南韓慶尚南道山清郡、慶尚北道義城郡、蔚山廣域市蔚州郡從21日起陸續出現山林大火，出動滅火任務的4名消防隊員不幸罹難，燃燒面積達3286公頃，相當於4600座足球場，政府宣布進入緊急狀態。

根據《韓聯社》，位於南韓東南部的慶尚南道山清郡、慶尚北道義城郡、蔚山廣域市蔚州郡從21日起陸續出現山林大火，山清郡的火勢更蔓延至南側與之接壤的河東郡。截至今（23）日上午8時，南韓中央災難安全本部所遞交的報告書指出，自從21日山清郡開始出現火勢後，共有4人死亡、5人重傷、1人輕傷，他們都是在山清郡遇難。

▲南韓山林大火23日現況。（圖／記者羅翊宬繪）

山林大火燃燒面積達到3286.11公頃，相當於4600座足球場。從各區域來看，慶尚北道義城郡燃燒面積達1802公頃、慶尚南道山清郡達1329公頃、蔚山廣域市蔚州郡85公頃、慶尚南道金海市70.11公頃。

至於遭祝融燃毀的建築，山清郡有10棟住宅燃燒，義城郡有24棟住宅燒毀、5棟部分遇害。

針對此次東南部山林大火，南韓代理總統崔相穆（原副總理兼企劃財政部長）昨（22）日宣布將慶尚南道山清郡指定為「特別災難區域」。山林廳更陸續將山清郡、義城郡、蔚州郡的山林大火應對層級從第2階提升至第3階，並派出特殊滅火隊、專門滅火隊、公務員、警察、消防員、軍人等1300名人力和直升機等120多輛裝備前往救援。

▲南韓慶尚北道義城郡22日出現山林大火，當局派消防直升機滅火。（圖／VCG）

目前因山林大火而緊急撤離的災民人數，義城郡951人、山清郡335人、蔚州郡80人、金海市48人，合計共為1514人。其中，山清郡的居民被撤離至做為臨時居住設施的韓國書生文化研究院後，火勢一度蔓延至此，因此居民被分散撤離至鄰近的8座臨時居住設施。

至於在義城郡，則因深山刮起秒速5.6公尺強風而引發山林大火，加上民眾前往掃墓時，更不慎引發火勢，導致山林大火一度延燒至當地市區的義城邑的民宅，當局緊急將100名居民、70名療養院患者與關係人士撤離至室內體育館。

▲南韓慶尚北道義城郡22日山林大火。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，不幸罹難殉職的4名救火隊員，原本隸屬於慶尚南道昌寧郡，在山清郡矢川面出現山林大火後前來救援，豈料卻因溺風吹襲而無法逃脫，最後因此遇劫，其他5名一同出動的隊員則是送往醫院急救，其中4人重傷。

山林廳表示，等到23日天亮後，當局立刻出動51架消防直升機、670輛裝備，以及救火隊、消防人員、警察等一共4790名人力前往慶尚北道義城郡滅火，不過卻因乾燥強風持續吹襲，使得滅火率只落在2.8%。

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