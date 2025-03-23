　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

韓國野火4消防員慘死！他掃墓不慎「燒一整片」　東南部進緊急狀態

▲▼南韓慶尚南道山清郡從21日起開始出現山林大火，火勢至今仍持續蔓延。（圖／VCG）

▲南韓慶尚南道山清郡從21日起開始出現山林大火，火勢至今仍持續蔓延。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓最近面臨「南高北低」的氣壓環境變化，在高溫度西風的吹拂下，東南部氣候乾燥，容易引發山林大火。為此，南韓慶尚南道山清郡、慶尚北道義城郡、蔚山廣域市蔚州郡從21日起陸續出現山林大火，出動滅火任務的4名消防隊員不幸罹難，燃燒面積達3286公頃，相當於4600座足球場，政府宣布進入緊急狀態。

根據《韓聯社》，位於南韓東南部的慶尚南道山清郡、慶尚北道義城郡、蔚山廣域市蔚州郡從21日起陸續出現山林大火，山清郡的火勢更蔓延至南側與之接壤的河東郡。截至今（23）日上午8時，南韓中央災難安全本部所遞交的報告書指出，自從21日山清郡開始出現火勢後，共有4人死亡、5人重傷、1人輕傷，他們都是在山清郡遇難。

▲▼南韓山林大火23日現況。（圖／記者羅翊宬繪）

▲南韓山林大火23日現況。（圖／記者羅翊宬繪）

山林大火燃燒面積達到3286.11公頃，相當於4600座足球場。從各區域來看，慶尚北道義城郡燃燒面積達1802公頃、慶尚南道山清郡達1329公頃、蔚山廣域市蔚州郡85公頃、慶尚南道金海市70.11公頃。

至於遭祝融燃毀的建築，山清郡有10棟住宅燃燒，義城郡有24棟住宅燒毀、5棟部分遇害。

針對此次東南部山林大火，南韓代理總統崔相穆（原副總理兼企劃財政部長）昨（22）日宣布將慶尚南道山清郡指定為「特別災難區域」。山林廳更陸續將山清郡、義城郡、蔚州郡的山林大火應對層級從第2階提升至第3階，並派出特殊滅火隊、專門滅火隊、公務員、警察、消防員、軍人等1300名人力和直升機等120多輛裝備前往救援。

▲▼南韓慶尚北道義城郡22日出現山林大火，當局派消防直升機滅火。（圖／VCG）

▲南韓慶尚北道義城郡22日出現山林大火，當局派消防直升機滅火。（圖／VCG）

目前因山林大火而緊急撤離的災民人數，義城郡951人、山清郡335人、蔚州郡80人、金海市48人，合計共為1514人。其中，山清郡的居民被撤離至做為臨時居住設施的韓國書生文化研究院後，火勢一度蔓延至此，因此居民被分散撤離至鄰近的8座臨時居住設施。

至於在義城郡，則因深山刮起秒速5.6公尺強風而引發山林大火，加上民眾前往掃墓時，更不慎引發火勢，導致山林大火一度延燒至當地市區的義城邑的民宅，當局緊急將100名居民、70名療養院患者與關係人士撤離至室內體育館。

▲▼南韓慶尚北道義城郡22日山林大火。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓慶尚北道義城郡22日山林大火。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，不幸罹難殉職的4名救火隊員，原本隸屬於慶尚南道昌寧郡，在山清郡矢川面出現山林大火後前來救援，豈料卻因溺風吹襲而無法逃脫，最後因此遇劫，其他5名一同出動的隊員則是送往醫院急救，其中4人重傷。

山林廳表示，等到23日天亮後，當局立刻出動51架消防直升機、670輛裝備，以及救火隊、消防人員、警察等一共4790名人力前往慶尚北道義城郡滅火，不過卻因乾燥強風持續吹襲，使得滅火率只落在2.8%。

►韓國東南部16處「山林大火」！2消防隊員不幸罹難　發布最高級警報

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
478 2 5152 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／玉山2年輕男女找到了　已無生命跡象
快訊／台中工安意外！　5人受困4人昏迷
差點回不來！35歲女只買「單程機票」赴泰遭攔
國1楊梅段火燒車！烈焰濃煙竄天畫面曝
快訊／南韓宣布多地緊急狀態　已4消防員殉職
美YTR來台禁入境！被民眾檢舉　未申請工作許可卻上政論節目
快訊／重機男環島　出發才第1天慘死
驚見登山女「臉朝下」　倒地死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

賴清德對中強硬表態　外媒：意在爭取川普支持

貝佐斯要結婚了！傳發結婚邀請函6月迎娶「最強小三」

韓國野火4消防員慘死！他掃墓不慎「燒一整片」　東南部進緊急狀態

馬斯克20歲女兒「談出櫃」　親揭老爸童年謊言：他根本不在場

佛州迪士尼樂園失火！　濃煙狂冒畫面曝光

媽媽過世17年　69歲男憶起「曾留34萬遺產」一查銀行傻眼

哈瑪斯政治領袖遇襲亡　以色列：不釋放人質將併吞加薩土地

日本夜間巴士「衝出車道」撞樹林　駕駛死亡、21乘客受傷

川普撤回前朝官員獲取機密資訊權限　拜登也在內

爭監護權撕破臉！　狠母失控「割喉殺死11歲兒」

直擊北海道野生狐狸抓田鼠 ！雙腳預備備一頭鑽進雪堆超可愛

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

侯佩岑聽到周杰倫的〈珊瑚海〉　尷尬笑出來..隊友偷瞄她XD

#台中 男酒後叫囂！遭鄰居持刀怒砍亡

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

#台東 #賽車手 「拖鞋卡油門」暴衝！撞4車翻覆畫面曝

【阿公的小棉襖】孫女撒嬌求阿公幫按摩！媽看不下去

#天燈 墜落釀禍？ #平溪 鐵皮屋起火

汪蘇瀧首唱〈像晴天像雨天〉　好喜歡你～夢回《難哄》

【被aespa支配的恐懼】小狗一聽關鍵字就驚慌逃跑XD

賴清德對中強硬表態　外媒：意在爭取川普支持

貝佐斯要結婚了！傳發結婚邀請函6月迎娶「最強小三」

韓國野火4消防員慘死！他掃墓不慎「燒一整片」　東南部進緊急狀態

馬斯克20歲女兒「談出櫃」　親揭老爸童年謊言：他根本不在場

佛州迪士尼樂園失火！　濃煙狂冒畫面曝光

媽媽過世17年　69歲男憶起「曾留34萬遺產」一查銀行傻眼

哈瑪斯政治領袖遇襲亡　以色列：不釋放人質將併吞加薩土地

日本夜間巴士「衝出車道」撞樹林　駕駛死亡、21乘客受傷

川普撤回前朝官員獲取機密資訊權限　拜登也在內

爭監護權撕破臉！　狠母失控「割喉殺死11歲兒」

賴清德對中強硬表態　外媒：意在爭取川普支持

稱罷免綠委連署直攻8席過關　凌濤：國民黨氣勢逐步回升

日夜溫差大！花蓮吳郭魚養殖受災嚴重　受理現金救助至4／2止

房地合一踩到雷！「非自住」被揪出　150萬修繕抵稅慘遭剔除

快訊／玉山2山友遭雪埋！搜救人員尋獲已無生命跡象

快訊／台中氟碳烤漆廠清淤工程意外！5人受困其中4人昏迷

貝佐斯要結婚了！傳發結婚邀請函6月迎娶「最強小三」

南消東門消防分隊　攜手網紅「疑雲重重~Elisa」清明創意宣導

黃揚明示警藍營「傅崐萁外溢效應」　直呼不可小看

認識愛乾淨的螢火蟲！池南螢光盛宴4月起跑　逐光閃亮登場

侯佩岑聽到周杰倫的〈珊瑚海〉　尷尬笑出來..隊友偷瞄她XD

國際熱門新聞

韓國野火4消防員慘死！東南部進入緊急狀態

撒尿在飲水機害13人染性病　清潔工被判6年

佛州迪士尼樂園失火　濃煙狂冒畫面曝

AV女優「來台第一餐」必吃！　達人揭3原因：最不會出錯

川普對等關稅2周後上路　台灣首當其衝

NASA一天只補貼太空人165元　川普：我來付

媽過世17年　男一查驚覺34萬遺產消失了

日本SUKIYA味噌湯浮「整隻老鼠屍體」！

女老師兼差OnlyFans！家長逛色情網站發現

噁男「強插母馬」認性侵　法官：立刻監禁

川普過去24小時都忙什麼？10項一次看

影片曝！美國新墨西哥州爆槍擊案　至少3死15傷

美國特使讚「普丁不是壞人」：我喜歡他　烏領土讓步是和談關鍵

20歲嫩模跑趴失蹤！10天後瀕死倒杜拜路邊

更多熱門

相關新聞

日巴士衝出車道撞樹林　駕駛亡、21乘客受傷

日巴士衝出車道撞樹林　駕駛亡、21乘客受傷

日本三重縣22日晚間發生嚴重車禍，一輛夜間巴士在行駛時衝出車道，撞上路旁防風林，造成司機當場喪命，另外21名乘客受傷。警方目前已就事故原因展開調查。

AV女優「來台第一餐」必吃！　達人揭3原因：最不會出錯

AV女優「來台第一餐」必吃！　達人揭3原因：最不會出錯

韓國東南部16處「山林大火」！2消防員殉職

韓國東南部16處「山林大火」！2消防員殉職

地圖找不到的「謎之城」！網揭真相傻眼了

地圖找不到的「謎之城」！網揭真相傻眼了

富士山若噴發火山灰「恐覆蓋首都圈」

富士山若噴發火山灰「恐覆蓋首都圈」

關鍵字：

日韓要聞南韓山林大火慶尚南道慶尚北道山清郡義城郡蔚山

讀者迴響

熱門新聞

人妻尾牙爛醉遭性侵！廠商囂張撒鈔：我有錢

快訊／新竹凌晨驚傳巨響　消防局回應了

美YTR樂樂法利「被禁止入境台灣」　移民署回應了

即／竹聯幫發聲明：其它幫主人選「違背么哥遺願」

我阿公養2老虎！橋上放風照引朝聖

竹北凌晨突爆巨響！　居民嚇醒驚「很多消防車的聲音」

台北罕見「濕度8％」　打破40年紀錄

快訊／9縣市低溫特報！輻射冷卻「急凍跌破10度」

人妻帶小王回家　客廳裸體被兒抓包

快訊／Andy突PO全黑底圖！

韓國野火4消防員慘死！東南部進入緊急狀態

內衣賣到一半「奶頭跑出來」直播全放送

2年輕男女墜谷380公尺　玉管處遺憾發文

焚化爐技工月薪4萬開賓士　藏900萬現金

撒尿在飲水機害13人染性病　清潔工被判6年

更多

最夯影音

更多

直擊北海道野生狐狸抓田鼠 ！雙腳預備備一頭鑽進雪堆超可愛

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

侯佩岑聽到周杰倫的〈珊瑚海〉　尷尬笑出來..隊友偷瞄她XD

#台中 男酒後叫囂！遭鄰居持刀怒砍亡

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面