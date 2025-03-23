南韓首爾地鐵今晨「脫軌」　列車急煞傾斜慘況曝！

[속보] 2호선 신도림역 열차 탈선…홍대~서울대 외선 운행 중단 https://t.co/nUuXcEz4Pj



???? 뭔가 좀 어이가 없는 사고가 났는데? pic.twitter.com/UJa13MQlWT — Alex B. Song (@BY_ALEX_S) March 23, 2025

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾地鐵2號線今（23）日上午發生出軌事故！一輛準備從新道林站出庫的列車，因為不慎追撞「止衝擋」（用來防止鐵路列車駛過軌道末端而出軌的設備）而導致出軌，幸好當時尚未有乘客搭乘，因此沒有人受傷，當局緊急投入11輛公車輸運。

根據《韓聯社》，位於南韓首爾特別市九老區的地鐵2號線（環狀）新道林站，23日上午7時50分（台灣時間上午6時50分），由10節車廂組成的列車，因為不慎追撞止衝擋，導致其中一節車廂出軌，地鐵2號線弘大入口站至首爾大入口站的外循環線列車因此暫時停止營運，至於內循環線則仍正常運作。

當局為了儘快進行修復作業而實施停電，首爾地鐵2號線「新亭支線」喜鵲山站至新道林站雙向列車，從上午10時17分至10時35分暫停行駛。

首爾交通公社表示，由於事發列車是出庫準備投入運行時才出軌，車上尚無乘客，因此沒有任何人受傷。對此，當局立刻投入11輛公車接駁，並組成現場事故收拾本部，由國土交通部航空鐵道事故調查委員會進行調查。