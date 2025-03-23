拿到身分證就閃人！越南新娘在韓離婚率「13年來最高」　改嫁同胞

▲越南新娘嚮往嫁到韓國。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

近年來隨著韓劇與流行文化的推波助瀾，加上韓籍男性透過「買婚」與外籍配偶結為連理的情況也非常普遍，許多越南女性開始選擇嫁給韓籍男性。不過，日前有一項統計卻發現，越南新娘嫁到韓國後的離婚率已攀升至13年以來新高，她們只要一取得韓國身分證，就會選擇離婚、並與越南籍男性再婚。

媒體《越南快訊》（VnExpress）曾於去年4月公開一段廣播節目，標題是「藉由結婚取得韓國國籍」，因此吸引各界關注，內容提及越南新娘與韓籍丈夫的離婚率逐年攀升，其中受訪的是一名年僅20多歲的年輕越南女性Tu Trinh（化名）。

自從南韓政府取消外籍配偶離婚後驅逐出境的規定後，Tu Trinh花費3000萬越南盾（約新台幣3.8萬元）透過仲介嫁給一個比自己大20歲的韓男，她計畫在取得南韓身分證與公民權，並在南韓定居與工作後，等待3年的時間一過，便會與韓籍丈夫離婚。

根據韓媒《News1》，由於越南新娘與韓籍男性的離婚率逐年攀升，因此外界擔憂越南籍女性透過「假結婚」而取得身分證的情況恐將更加普遍。

對此，南韓統計廳今（23）日公布一項數據，指出去年韓籍男性與外籍女性配偶的離婚件數為4218件，比起前一年增加1.8%（去年4175件）。然而，與越南新娘離婚的件數卻占了1215件，不僅比前一年（1122件）增加8.3%，更是13年以來的新高。

▲越南新娘的目標，只是為了取得韓國身分證。（示意圖／VCG）

報導指出，隨著韓籍男性愈來愈嚮往迎娶越南女性，這些越南新娘也計劃著在成功取得南韓國籍後便與韓籍丈夫離婚，並與其他越南籍的男性同胞再婚。南韓當地法律規定，外籍人士只要與韓籍配偶維持婚姻狀態、在韓國有住居事實並長達2年，或是只要婚姻超過3年、在韓國有居住事實1年以上，便能取得南韓國籍。

其實若比起中國籍女性，越南籍女性在韓男眼中更受歡迎，從2015年以來便擊敗中國、占據與韓籍男性完婚之外籍配偶寶座。去年，韓籍男性與越南女性的婚姻件數為5017件，比起前一年增加1.9%，占所有外籍女性配偶（共1萬5624件）比例中的32.1%。

報導更特別點出，去年韓國人妻子與越南男性的婚姻件數為771件，比起前一年還要減少2.1%，然而再婚比例卻異常之中，達到728件，佔總體比例為94.4%，反觀第一次結婚的件數則僅43件，因此統計廳關係人士推估，這些和越南男性結婚的「韓國人妻子」，實際上只是先前取得南韓國籍的越南女性。

越南網友留言表示，「有時候在韓國，我都不敢說自己是越南人」、「所以如果你老公打你罵你，就只好一輩子接受，都不能提離婚嗎」、「到底拿韓國國籍有什麼好處」、「其實在韓國和日本的生活壓力很高，一點都不快樂」。