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認識愛乾淨的螢火蟲！池南螢光盛宴4月起跑　逐光閃亮登場

▲▼4月2至26日每週五、六及連續假日在池南國家森林遊樂區推出「璀璨螢星」賞螢活動。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲4月2至26日每週五、六及連續假日在池南國家森林遊樂區推出「璀璨螢星」賞螢活動。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

想在星光點點的夜晚，親身體驗螢火蟲翩翩飛舞的夢幻景致嗎？林業及自然保育署花蓮分署4月2至26日（每週五、六及連續假日）在池南國家森林遊樂區推出「璀璨螢星」賞螢活動，推出高品質、低干擾的生態遊程，邀請民眾感受螢光浪漫景緻及聆聽森林交響樂，認識螢火蟲，探索一閃一閃飛舞的發光原理，共同見證螢光精靈世紀婚禮。

▲▼4月2至26日每週五、六及連續假日在池南國家森林遊樂區推出「璀璨螢星」賞螢活動。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

活動即日起開放線上報名，每日2梯次，每梯次30人（分二隊），適合3歲以上孩童及一般民眾參與，費用為每人250元，皆包含教材、伴手禮（限定螢光禮）、課程費及保險費等。

▲▼4月2至26日每週五、六及連續假日在池南國家森林遊樂區推出「璀璨螢星」賞螢活動。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

花蓮分署長期致力於生態復育、棲地營造與環境教育推廣，近三年來透過國家森林志工進行螢火蟲監測，並採取多項生態友善措施，如降低園區光害、依螢火蟲生命週期調整刈草頻率，以營造更適合螢火蟲生長的環境。此外，為確保賞螢品質並減少人為干擾，每梯次皆限額進行，以維護螢光婚禮的神秘與美麗。

▲▼4月2至26日每週五、六及連續假日在池南國家森林遊樂區推出「璀璨螢星」賞螢活動。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）
 
螢火蟲的棲地需具備乾淨、無污染的自然環境，池南國家森林遊樂區正符合這些關鍵環境指標，因此能見到大量螢火蟲在此繁衍飛舞，無形中更證明了這片森林的生態友善價值。
 
活動期間，國家森林志工將在現場提供專業導覽，帶領民眾學習正確的賞螢技巧，並深入解說螢火蟲棲地生態，希望透過這場奇幻的螢光之旅，喚起大家對環境保護的關懷與支持，共同守護這片生態秘境。

▲▼4月2至26日每週五、六及連續假日在池南國家森林遊樂區推出「璀璨螢星」賞螢活動。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

螢火蟲的棲地需具備乾淨、無污染的自然環境，池南國家森林遊樂區正符合這些關鍵環境指標。

相關活動資訊可參閱池南國家森林遊樂區臉書粉絲專頁，或電洽池南國家森林遊樂區（03）864-1594分機13。
 
報名網址：https://www.accupass.com/go/2025firefly
服務諮詢專線：03-864-1594分機13、03-8527526分機221（呂小姐）或03-8325141分機270(李小姐)。

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