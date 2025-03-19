螢火蟲環境指標！全台數量大幅減少　縱管處辦講座守護生態之光

▲台灣夏夜閃爍著點點螢光，如今美景已不如往昔令人扼腕。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

4月22日世界地球日是全球最盛大的環境節日，旨在喚起大眾對於環境保護的意識及關注，縱管處為共同響應並推廣環境教育，將於年4月19日（星期六）舉辦「螢光漫舞」生態講座，邀請民眾共同探索螢火蟲的奧秘，思考螢火蟲與生態環境的關聯。

聯合國永續發展目標（SDGs）之「淨水與衛生」，是為確保人類獲得乾淨水資源、衛生設施及促進永續管理。而水資源也影響著許多生物，部分物種亦對水質變化非常敏感，螢火蟲就是一種對環境極為敏感的指標生物，其幼蟲生活在未受污染的環境，成蟲以發光行為求偶並繁衍。然而，隨著人類開發行為、農業用藥、環境變遷及光害等影響，螢火蟲棲地逐漸縮減、消失，導致族群數量大幅下降。30年前台灣夏夜閃爍著點點螢光，如今美景已不如往昔，而螢火蟲復育不僅是守護一個物種，也代表人類應思考如何維護生物、棲地的多樣性與永續利用。

近年台灣各地積極推動螢火蟲復育行動，透過棲地營造與環境保護，希望找回這些屬於台灣土地的「居民」，執行復育行動同時也需要對螢火蟲有充足的認識，避免錯誤引種，衍生生態問題；因此本次活動邀請致力於研究與復育螢火蟲多年的王億傑老師，透過「尋螢-賞螢-助螢」，帶領民眾認識台灣的螢火蟲，以及了解台灣與鄰近國家如何進行復育工作。講座下半場結合「2025鯉魚潭賞螢季-趣看火金姑」活動，讓民眾親眼觀察及體驗螢火蟲的魅力，感受鯉魚潭夜間生態之美。

縱管處許宗民處長表示，期盼透過「螢光漫舞」生態講座，使大眾關心環境保護議題、學習與大自然共存共榮，並一起守護生態資源，讓螢火蟲的光芒再次點亮夜空。花東縱谷國家風景區管理處邀請您一同響應世界地球日，以行動守護我們的地球！

活動報名：https://www.erv-nsa.gov.tw/go/w9aAApav1039