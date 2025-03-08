神奇夜間青蛙派對！池南「蛙蛙新樂園」3／10報名　15組名額

▲▼走進池南的森林，親耳聆聽青蛙的歌聲，尋找隱藏在黑夜中的蛙類朋友，發現牠們的神秘世界。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

林業及自然保育署花蓮分署池南自然教育中心將在3月22日舉辦「蛙蛙新樂園」親子夜間探索與創意手作活動，邀請親子家庭、大小朋友一起走進池南豐富的森林，親耳聆聽青蛙的歌聲，尋找隱藏在黑夜中的蛙類朋友，發現牠們的神秘世界！豐富夜觀之外，還可親手打造獨一無二的青蛙玩具，不僅好玩，還能讓你更了解這些可愛生物的生存挑戰！





夜晚降臨，是否曾在池塘邊、溪流旁或森林小徑間，聽見此起彼落的「呱呱」合唱？那是青蛙們在夜晚熱情高歌、尋找夥伴的浪漫情歌！

花蓮分署長黃群策表示，蛙類曾經與人的生活十分緊密，但過去數十年來，因環境開發與汙染，使得青蛙這種兩棲動物的數量在生活環境中快速的減少。花蓮分署積極推動自然生態保育與多元棲地的營造，中心以「花蓮常見青蛙」為主題，透過近距離生態觀察和創意手作玩具，讓民眾認識青蛙的生態與環境危機，體會多元棲地的重要性。





3月10日9點起開放線上報名，名額15組，適合4歲以上親子及一般民眾參與。親子組299元（1位孩童享1位家長免費陪同），含DIY材料1份與課程費，不含晚餐、門票與停車費，交通須自理。

▲體驗親手打造獨一無二的青蛙玩具。



請至台灣山林悠遊網池南自然教育中心頁面線上報名，首次使用報名系統者，須先註冊為會員。相關活動資訊可掃QR碼，或查詢池南自然教育中心臉書粉絲專頁，也可電詢中心教育推廣組（03）864-1594#15。