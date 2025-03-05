奧萬大賞螢季辦三梯次拜訪夜精靈　3／19前報名可享早鳥優惠

▲奧萬大的黑翅螢螢光點點。（圖／資料照片，林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

奧萬大國家森林遊樂區每年4月至5月間屬螢火蟲大發生季節，點點螢光交織成夜間森林中最夢幻的景象，各類夜行生物也會悄然現身；奧萬大自然教育中心將於4月19-20日、4月26-27日及5月3-4日等規劃三梯次的「拜訪夜精靈」活動，讓夜宿遊客親睹燦爛螢光，也深入了解森林生態。

林業及自然保育署南投分署表示，奧萬大園區每年四月至五月是黑翅螢繁殖的高峰期，且因地理位置優勢，提供賞螢遊客幾近包場的高品質賞螢環境，也成為中台灣熱門的賞螢勝地選擇。

▲▼環教師帶領孩子觸摸昆蟲排遺、在森林中與金龜子近距離接觸。

奧萬大自然教育中心規劃的「拜訪夜精靈」活動，結合親子共學與環境教育，讓參與學員化身「昆蟲小偵探」，透過專業引導，學習在黑暗中觀察螢火蟲與其他夜行昆蟲的行為模式，了解螢火蟲生態習性、棲地環境以及生物多樣性的概念，並搭配「藍晒DIY」，讓學員將昆蟲與植物的影像轉化為獨特的藍色藝術作品，留下專屬的美好紀念。

▲孩子學習如何使用蟲網並觀察昆蟲。

南投分署指出，活動已於台灣山林悠遊網開放報名，費用原價1500元/人，凡於3月19日前報名，可享早鳥優惠，每人減免300元，再開放一名5歲以下幼童免費參加，該分署也提供活動專屬住宿方案，凡預約活動，即可闔家入住奧萬大主題房或小木屋，也非常適合樂齡長者一起參加同樂，專屬住宿方案名額有限，請有興趣的民眾把握機會。

如有疑問可至臉書粉絲頁「奧萬大自然教育中心」洽詢小編，或直接至以下連結參閱報名簡章:

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