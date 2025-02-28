載客量大車廂卻超乾淨「北捷曬4圖解答」！一票感動讚：台灣之光

▲清潔人員總是在深夜上工。（圖／翻攝自北捷FB）



記者施怡妏／綜合報導

身為北市重要交通樞紐的台北捷運，每天來往人潮超過百萬人，車廂卻總能保持乾淨如新，這不僅是因為禁止飲食，更有一群默默奉獻的清潔人員在背後辛勤工作，北捷貼出4張照片，清潔人員總是在深夜上工，擦拭車廂內的座椅、拉環和扶手等處，貼文曝光，網友大讚直呼「感恩有你們」。

「台北捷運 Metro Taipei」在臉書粉專發文，許多人喜歡搭乘台北捷運，其中一個原因就是車廂內部總是乾淨整潔，「究竟有什麼法寶才能做到呢？小編要驕傲地大聲說，都是這群清潔人員的功勞」。

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貼文附上4張照片，可以看到清潔人員彎著腰擦拭車廂座椅、高舉雙手清潔手拉環和扶手等處，「地板、座椅、扶手...通通不放過！總是深夜上工、默默奉獻，讓大家都能搭到舒適明亮的捷運」。

貼文曝光，超過千名網友按讚，「謝謝你們的辛勞，真正的台灣之光」、「謝謝工作人員的付出，第一名的捷運」、「看了好感動，謝謝這群基層清潔人員辛苦的維護和用心打掃，讓我們能享受如此舒適的乘車旅程」、「台灣的捷運真的比其他國家的地鐵乾淨，也沒臭味，真的辛苦你們了」。

此外，北捷曾解釋，很多人以為禁止飲食是為了環境整潔，但其實沒這麼簡單，因為捷運系統仰賴大量自動化的設備，且班次又多又緊密，為了維持系統穩定，才會禁止飲食，避免食物的碎屑引來蟲子或其他小動物破壞線路，干擾設備運作。