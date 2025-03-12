來自神仙住的地方！那瑪夏賞螢季將開跑　上萬隻螢火蟲大爆發

▲夢幻螢火蟲大爆發。（示意圖／ETtdoay新聞雲資料照）

記者賴文萱／高雄報導

2025年那瑪夏賞螢季暨水蜜桃季即將在3月21日至4月27日登場，高雄市長陳其邁今（12）日穿上亮眼的布農族族服，熱情邀請全國民眾在螢光點點、美不勝收的季節，走訪「神仙住的地方」那瑪夏，賞螢火蟲、吃水蜜桃。

那瑪夏區擁有豐富的生態資源，每年春季螢火蟲數量多達15種，包括黑翅螢、大端黑螢、紅胸黑翅螢及梭德氏脈翅螢等，成為國際知名的賞螢勝地。每年的3、4月是滿天螢火蟲翩翩飛舞的美好時節；4月至6月那瑪夏水蜜桃季節接力香甜登場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼陳其邁力邀遊客走訪「神仙住的地方」那瑪夏，賞螢火蟲、吃水蜜桃。（圖／記者賴文萱翻攝）

市府上午舉行記者會，族人載歌載舞祈福、歡慶豐收季節，陳其邁也穿上族服與族人同樂，他說，那瑪夏是一處美麗的人間仙境，每逢3、4月螢火蟲滿坑滿谷、遊客人山人海，不但有壯觀又密集的點點螢火蟲，更有極品水蜜桃，令人印象深刻、捨不得下山。

陳其邁呼籲，民眾趁早搶購賞螢行程，來到「神仙住的地方」那瑪夏。此外，他也提到，3月21日至24日全國原住民族運動會登場，歡迎來到高雄觀賽，體驗原住民朋友的熱情友善。

高雄市那瑪夏區區長孔賢傑表示，今年螢況非常好，水氣很多，目前有1萬隻以上螢火蟲，每到傍晚6點半就開始漫天飛舞，因平時復育有成，今年預測賞螢季高峰會有超過20萬隻螢火蟲與大家見面。另外4月5日為卡那卡那富族河祭，4月26日也有布農族射耳祭，邀請大家共襄盛舉。

▲▼高雄那瑪夏賞螢季將開跑，上萬隻螢火蟲大爆發。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市原民會主委阿布斯表示，一年一度的賞螢季是民眾大量湧入那瑪夏的時刻，剛好全國原住民族運動會也在3月21日至24日展開，其中嘉年華活動辦在鳳山區衛武營都會公園，特別設置免費接駁車讓隊職員及選手可搭乘直達那瑪夏賞螢地點。

阿布斯還提到，前往那瑪夏的道路相當順暢，還有設置接駁專車，讓大家不用煩惱交通問題，不但能賞螢火蟲，還能採龍鬚菜、品嚐水蜜桃，更有許多原味餐廳、特色民宿可以吃住，歡迎大家來訪支持那瑪夏賞螢季。

今年賞螢季活動有多項創新服務與優惠方案，遊程訂購全面以APP電子化模式、新增台南和高雄搭車的統聯站、65歲(含)以上長者及持愛心卡者可免費入場等，期待多元的服務，吸引更多旅客到那瑪夏一賞螢火蟲漫天星光的風采。