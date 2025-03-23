台南做工行善團建立希望家園　弱勢家庭堅強的後盾

▲台南市勞工局連結做工行善團致力於推動公益，協助改善弱勢家庭生活困境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局連結做工行善團致力於推動公益，協助改善弱勢家庭生活困境，各個工會每週馬不停蹄入場施工，盼望盡快為案主改善居住環境，努力朝黃偉哲市長「希望家園」的施政理念前行。

柳營區連先生中風後無法繼續工作，沒有收入，僅依靠微薄的津貼，連先生的房子年久失修，屋頂多處破洞，急需整修，做工行善團會勘後，從1月陸續進場施工，電氣、泥水、鋁製品、木工等工會及正懿企業陸續前往柳營區修繕，3/23泥水工會出動12位志工再次前往修繕，進行地坪及其他泥作修補施工。大台南泥水工會趙耀盛理事長也特別送豆菜麵慰勞志工。

南區李先生家中於2/1發生火災，車庫及房屋多處慘遭祝融，案家仍需支付房屋及機車貸款，無力負擔房屋修繕，做工行善團接獲通報進行會勘，由電氣工會率先進場進行臨時電力復原，泥水工會進場拆除及泥作地坪修補，鋁製工會進行鋁門窗丈量更換，3/16由電氣工會完成電線配置及衛浴作業，今日由木工工會進場進行室內裝潢、電氣工會配線開關安裝，希望盡早能給案家一個安心居住的環境。安南區永明西瓜行也贊助西瓜汁慰勞志工。

本週一也感謝電子機械加工工會在繁忙工作中撥冗至玉井區修補個案家的門鎖、水槽及採光罩，並感謝大台南總工會溫金輝理事送午餐及水到場慰勞志工;週五也由泥水工會、電子機械加工及電氣工會至善化區老厝進行修繕，善化區胡先生與單身的弟弟一同居住的老舊古厝，因古厝生活機能不佳，自己與弟弟均年事已高，生活起居不易，而每月仰賴微薄社福津貼，生活拮据僅勉強度日，故連結做工行善團，本週五已完成拆除、整地、挖柱頭施工、柱頭位置放樣及電線調整修繕工程，並感謝大台南總工會林文一監事到現場表達慰問及提供午餐及飲料。

勞工局王鑫基局長表示，感恩做工行善團各志工夥伴，一起相揪在工作時間之於一起作公益，也相邀家人加入做工行善團大家庭，相揪一起做志工，今日的家庭志工有泥水工會的李三連、李陳五妹夫妻檔及陳克銘、陳柏融父子檔；木工工會黃杰弘、黃育騰父子檔及侯龍吉、侯禾舫父女檔；志協的莊志偉、謝芬蘭夫妻檔。