三月植樹月特教生一起植樹　台南永福星星幫連續23年辦植樹祈福

▲台南市永福國小星星兒家族配合園藝治療，回應「2050台灣淨零，台南齊行」減碳淨零友善地球活動，23日特地發動家族成員前來種樹。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市永福國小星星兒家族配合園藝治療，回應「2050台灣淨零，台南齊行」減碳淨零友善地球活動，23日特地發動家族成員前來種樹，值得一提的是，這是一堂長達23年份的「園藝治療」課！也是永福星星幫大小朋友們的友誼之約！

今年永福星星幫的星星兒們最感到欣慰的是，終於完成台南海岸線長達60多公里的植樹拼圖！同時為了促進星星兒們和植樹各團體的融合活動，還特別請大光國小周生民校長帶來國小幼童軍和星星兒大小朋友們一同合作植樹，形成永福星星兒家族最動人的時刻！！

永福星星兒家族賴育誠老師表示，近23年來種植的樹木，大都存活下來，在師長引導下，也讓學生了解本土樹種適應台灣多變環境的特異性，學生也上了最寶貴的一堂環境教育課程。 今年永福星星幫的星星兒們最感到欣慰的是，終於完成台南海岸線長達60多公里的植樹拼圖！本市海岸線各區，包含北門區、將軍區、七股區、安南區安平區和南區，其中台南市海岸的重要河川包括急水溪、曾文溪、鹽水溪及二仁溪等河岸綠地也曾有永福星星幫植樹的足跡！！

永福星星兒家庭也實地見證了多年來植樹的成果！23年前親自種下的小樹苗，到現在才慢慢成為一棵有辦法遮蔭的小樹！永福星星幫去過安平漁光橋旁、南區黃金海岸、海景天橋、四草鹽田、安順史博館、嘉南大圳、巴克禮公園，七股鹽田濕地、後壁蘭花園區、學東公園、台江大道、善化區亞蔬中心、府城天險南側沙灘、東山區台糖鐵道、後壁區土溝里水圳綠道等地方植樹，而今天的小美軍沙灘地的植樹會場也是第四度來到這週邊植樹！

活動中有的星星兒都已經讀大學，也有已就業多年。其中特別的是，安平的張氏星星兒家族，如同以往，今日也帶著高齡阿公一起來，回應「三代植樹」理念，永福星星兒家庭於植樹後也到23年前在黃金海岸堤坊旁的植樹區「觀察23歲的樹」，希望植樹植福田，也在小樹苗前許下平安的願望！

帶領本次星星兒活動的永福國小的特教老師賴育誠則說，俗稱星星兒的自閉症患者雖然不易與人際互動，但透過植樹活動延續性的設計，讓不會說話的植物和星星兒做生命的互動，進而促進星星兒們走出封閉自我，這就是園藝治療課的目的，最後就是要讓星星兒每個都可以成為植樹護樹愛環保的小達人 。「透過和大自然接觸，基本能力提昇了，也促進了人際關係的發展！」