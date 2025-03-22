「還差7個枕木紋」駕駛慢速禮讓行人　1原因仍挨罰

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿輝（化名）去年1月間開車行經台南市東區一處路口，因未禮讓行人挨罰6000元，事後他提出行政訴訟，強調自己在距離6、7個枕木紋時就有注意到行人，並放慢車速禮讓。不過，高雄高等行政法院法官檢視採證影片之後，發現當時雙方都在前進，阿輝的車輛與行人最短距離僅相距1個枕木紋，確實符合取締原則，最終裁定駁回他的告訴。

▲阿輝自認有放慢速度「禮讓」行人，但未獲得法官採信。（示意圖／達志影像，非本案當事人及事發地點。）

判決書中記載，阿輝去年1月底開車行經台南市東區小東路與中華東路一段路口，因有「駕駛汽車行近行人穿越道有行人穿越時時，不暫停讓行人先行通過」的違規行為，被警方舉發，事後挨罰6000元罰鍰，還要參加道路交通安全講習。

阿輝不滿受罰，決定提出行政訴訟，他強調，當時有注意到距離6、7個枕木紋的地方有一名行人，就立刻放慢車速禮讓，他認同禮讓行人的規定，為了行人的安全，他已經放慢車速，並沒有故意不禮讓。

不過，高雄高等行政法院法官檢視採證影片之後發現，阿輝的車輛右轉進入該路口時，車輛右前懸駛入行人穿越道的時候，與行人大約相距5組枕木紋（含枕木紋及間隔），接著雙方均繼續前進，期間車輛與行人最短距離僅相距1個枕木紋；若以車輛前懸進入行人穿越道至駛出期間的動態行車軌跡來看，他與行人相距大約2個枕木紋及2個間隔，最短甚至接近1個枕木紋，確實符合取締原則。

法官表示，雖然當時阿輝的車速很慢，但經過行人穿越道之前，本來就應該考量是否會因為行人與車輛動態行進而縮短距離，進而影響到行人優先路權，他卻疏於注意並緩慢駛入行人穿越道，沒有暫停禮讓行人先行通過，的確有過失，原處分裁罰並無不妥，最終裁定駁回他的告訴，全案仍可上訴。