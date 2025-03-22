全球每賣6株蘭花就有1株來自台南！　蘭農科技創新引領蘭花市場

▲台南市長黃偉哲指出，台南的蘭花以卓越品質著稱，結合先進的栽培技術，成功打開國際市場，也讓台南成為國際著名的蘭花產地。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展」即將於23日結束，或美艷或優雅的各式蘭花吸引眾多愛花民眾腳步，然而許多人不知道，全球每賣出6株蘭花，就有1株來自台南，顯示出台南在全球蘭花生產中的重要地位。

台南市長黃偉哲指出，台南的蘭花以卓越品質著稱，結合先進的栽培技術，成功打開國際市場，也讓台南成為國際著名的蘭花產地。

根據統計，2024年台灣蘭花的整體產值達64億元，其中61億元來自出口，蘭花外銷至美國、日本、加拿大、澳洲等60多個國家，顯示出台灣在全球蘭花市場的競爭優勢。這一切的背後，正是台南後壁的「台灣蘭花生物科技園區」卓越貢獻。

市長黃偉哲表示，園區以自動化技術和精緻栽培管理確保高品質生產，並引領業界進一步提升生產效率。從智能灌溉到自動化管理，這些創新技術不僅提升品質穩定性，還有效減少資源浪費，助力台灣蘭花在全球市場中穩步拓展，並在競爭中脫穎而出。

世茂農業生技是全球最大的染色蝴蝶蘭切花供應商，不僅外銷國際市場，還滿足國內需求。與其他蘭花業者的不同之處，世茂專注於專利奈米噴染技術，並在過去八年積極開發染色技術，成立專業的研發團隊。透過吸染、噴染、挑染、漂染等多種染色工藝，他們為蘭花增添更多色彩與樣貌，並推出全台獨步的客製化彩色蘭花。像是搭上棒球世界冠軍熱潮，推出國旗花樣蘭花，不僅美麗多元，還能維持蘭花的長壽命，也成為市長黃偉哲贈送來訪賓客、推廣城市形象的利器。

為了保持蘭花生產的穩定與高效，世茂農業生技導入多項先進科技，並持續運用至今。包括立體栽培、全自動倉儲、智慧節能、機聯網環控和自動灌溉等技術，這些系統讓園區能夠精準管理生產流程。透過數位偵測儀監控蘭花的環境條件，並結合物聯網技術將每朵蘭花的數據納入大數據系統，有效提升土地資源利用率。這些技術不僅提高了生產效能，也大幅增強了產能，為穩定供應和品質把關提供了有力支持。

台南市政府表示，隨著科技的持續創新和國際需求的穩定增長，台灣蘭花產業未來可望將繼續領航全球市場。藉由持續的技術升級和市場開拓，台灣的蘭花不僅將在品質上保持競爭力，也將以其獨特的創新風格，為全球消費者帶來更多美麗與驚喜。