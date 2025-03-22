　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

全球每賣6株蘭花就有1株來自台南！　蘭農科技創新引領蘭花市場

▲台南市長黃偉哲指出，台南的蘭花以卓越品質著稱，結合先進的栽培技術，成功打開國際市場，也讓台南成為國際著名的蘭花產地。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指出，台南的蘭花以卓越品質著稱，結合先進的栽培技術，成功打開國際市場，也讓台南成為國際著名的蘭花產地。（圖／記者林東良翻攝，下同）

 記者林東良／台南報導

「2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展」即將於23日結束，或美艷或優雅的各式蘭花吸引眾多愛花民眾腳步，然而許多人不知道，全球每賣出6株蘭花，就有1株來自台南，顯示出台南在全球蘭花生產中的重要地位。

台南市長黃偉哲指出，台南的蘭花以卓越品質著稱，結合先進的栽培技術，成功打開國際市場，也讓台南成為國際著名的蘭花產地。

▲台南市長黃偉哲指出，台南的蘭花以卓越品質著稱，結合先進的栽培技術，成功打開國際市場，也讓台南成為國際著名的蘭花產地。（圖／記者林東良翻攝，下同）

根據統計，2024年台灣蘭花的整體產值達64億元，其中61億元來自出口，蘭花外銷至美國、日本、加拿大、澳洲等60多個國家，顯示出台灣在全球蘭花市場的競爭優勢。這一切的背後，正是台南後壁的「台灣蘭花生物科技園區」卓越貢獻。

市長黃偉哲表示，園區以自動化技術和精緻栽培管理確保高品質生產，並引領業界進一步提升生產效率。從智能灌溉到自動化管理，這些創新技術不僅提升品質穩定性，還有效減少資源浪費，助力台灣蘭花在全球市場中穩步拓展，並在競爭中脫穎而出。

▲台南市長黃偉哲指出，台南的蘭花以卓越品質著稱，結合先進的栽培技術，成功打開國際市場，也讓台南成為國際著名的蘭花產地。（圖／記者林東良翻攝，下同）

世茂農業生技是全球最大的染色蝴蝶蘭切花供應商，不僅外銷國際市場，還滿足國內需求。與其他蘭花業者的不同之處，世茂專注於專利奈米噴染技術，並在過去八年積極開發染色技術，成立專業的研發團隊。透過吸染、噴染、挑染、漂染等多種染色工藝，他們為蘭花增添更多色彩與樣貌，並推出全台獨步的客製化彩色蘭花。像是搭上棒球世界冠軍熱潮，推出國旗花樣蘭花，不僅美麗多元，還能維持蘭花的長壽命，也成為市長黃偉哲贈送來訪賓客、推廣城市形象的利器。

為了保持蘭花生產的穩定與高效，世茂農業生技導入多項先進科技，並持續運用至今。包括立體栽培、全自動倉儲、智慧節能、機聯網環控和自動灌溉等技術，這些系統讓園區能夠精準管理生產流程。透過數位偵測儀監控蘭花的環境條件，並結合物聯網技術將每朵蘭花的數據納入大數據系統，有效提升土地資源利用率。這些技術不僅提高了生產效能，也大幅增強了產能，為穩定供應和品質把關提供了有力支持。

▲台南市長黃偉哲指出，台南的蘭花以卓越品質著稱，結合先進的栽培技術，成功打開國際市場，也讓台南成為國際著名的蘭花產地。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市政府表示，隨著科技的持續創新和國際需求的穩定增長，台灣蘭花產業未來可望將繼續領航全球市場。藉由持續的技術升級和市場開拓，台灣的蘭花不僅將在品質上保持競爭力，也將以其獨特的創新風格，為全球消費者帶來更多美麗與驚喜。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
601 2 5673 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳傑憲破紀錄2億大合約　蔡其昌曝心聲
清水大樓崩塌驚悚畫面曝！沙塵瞬間淹沒街道
破4千人湧綠營花蓮宣講　中職傳奇球星拉弓：要三振傅崐萁
快訊／Andy再發聲！　IG黑底白字喊話家寧
快訊／第二人找到了！2釣客落海皆成冰冷遺體
台北動物園收「滿滿黑籽」詭異信！　真面目曝：勿棄養

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東親子口腔健康嘉年華登場　衛生局呼籲從小養成潔牙習慣

男迷途只記得數字「501」　桃園暖警破解密語...送他回家

「來自大武山的禮物」木雕　為春潮集拉開序幕

台鹽董事長丁彥哲為職棒熱身賽開球　號召300眷屬挺棒球

垃圾分類新措施！　嘉義市破袋稽查行動全面展開

嘉義市首推智慧交通控制系統　AI科技引領交通管理新時代

「哥吉拉」粉快看！高粱酒瓶新款造型曝　入手價破萬考驗忠誠度

嘉義北興陸橋高架化工程夜間封閉　 高架橋限高4.6公尺

桃園2漁會選舉投票完成　2週後選出理監事

嘉義市再造城市新風貌　台灣景觀大獎橫掃6項大獎！

#彰化 #路標線 又出事！ 單車騎士誤入 #停放區 直撞機車

【破功了啦！】金髮 #Yuki 自稱日本人！「1手勢」全場喊抓到

金髮 #Yuki 親上火線「孕吐了」 稱不會中文！全程用 #注音 打字

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

家寧深夜道歉了！　認分手Andy「避免不必要的爭議」

行動電源飛機上起火！全員瘋狂搜刮瓶罐滅火 連蘋果汁都拿來用

【砸瓶大賽】陸倆熊孩子摔破23瓶酒　媽：小孩已揍！

【2度崩潰】正妹實況主遭蟑螂爬胸口　嚇哭飆三字經QQ

#台中 男酒後叫囂！遭鄰居持刀怒砍亡

滯留太空288天「老10歲」　她滿頭白髮臉頰凹陷！NASA才給3萬補貼

台東親子口腔健康嘉年華登場　衛生局呼籲從小養成潔牙習慣

男迷途只記得數字「501」　桃園暖警破解密語...送他回家

「來自大武山的禮物」木雕　為春潮集拉開序幕

台鹽董事長丁彥哲為職棒熱身賽開球　號召300眷屬挺棒球

垃圾分類新措施！　嘉義市破袋稽查行動全面展開

嘉義市首推智慧交通控制系統　AI科技引領交通管理新時代

「哥吉拉」粉快看！高粱酒瓶新款造型曝　入手價破萬考驗忠誠度

嘉義北興陸橋高架化工程夜間封閉　 高架橋限高4.6公尺

桃園2漁會選舉投票完成　2週後選出理監事

嘉義市再造城市新風貌　台灣景觀大獎橫掃6項大獎！

擊退肖戰、迪麗熱巴等大咖！《難哄》白敬亭、章若楠曾被批「選角失敗」

吳俊偉開季不一定能歸隊　兄弟終結者有備案人選

「中國宗教交流具統戰目的」　賴清德：無神論國家利用台灣人的虔誠

台東親子口腔健康嘉年華登場　衛生局呼籲從小養成潔牙習慣

男迷途只記得數字「501」　桃園暖警破解密語...送他回家

蔣淯安飆27分狂讚單場8阻攻高柏鎧　夢想家退海神收2連勝

盧秀燕抵清水坍塌大樓勘災：務必做好安全防護　明清除崩坍物

立院將排審普發現金法制化　政院揭「優先還債」後三方向用途

「我阿公養2隻老虎」忠孝橋遛虎照引朝聖　他每天被金錢豹舔醒

「來自大武山的禮物」木雕　為春潮集拉開序幕

金髮Yuki自稱日本人！「1手勢」全場喊抓到：破功了啦

地方熱門新聞

南科奇美醫院興建工程動土雲嘉南最大醫療體系進駐南科園區

警消協尋失蹤女　最後定位嘉義竹崎觀音瀑布

ㄧ顆10元！　桃園農友開放高麗菜自採

嘉義高麗菜採收活動受矚目　遊覽車整車出動

2025桃園彩芋季329登場　新建觀景平台等設施

台東某幼兒園疑似虐童　縣府：絕不姑息

鹿草美食文化　體驗慢遊氛圍與農業發展

警方台3線313.5K處增設測速趕　防制交通事故

走完全程抽I PHONE　3 ／22花蓮太平洋公園集合

南投衛生局邀請諮商心理師和療癒犬開課協助藥癮者

涮樂和牛羅東店疑爆食物中毒　15客上吐下瀉

玉山轆轆谷等3山屋改造乾式生態廁所

嘉榮院院區黃花風鈴木綻放　帶來療癒能量

吳鳳科大校慶無人機燈光秀　展現辦學特色

更多熱門

相關新聞

台南麻豆親子館參與麻豆消防分隊家庭防火宣導活動

台南麻豆親子館參與麻豆消防分隊家庭防火宣導活動

台南麻豆親子館約80位小朋友與家長，22日在老師陪同下前往南消麻豆消防分隊，參加一場富有教育意義且生動有趣的家庭防火宣導活動，提升親子防災意識。

駕駛「慢速禮讓」行人　1原因仍挨罰

駕駛「慢速禮讓」行人　1原因仍挨罰

台灣尚勇！330總機連憲聯手開季

台灣尚勇！330總機連憲聯手開季

藍營台南罷免名冊涉造假！2黨工羈押理由曝光

藍營台南罷免名冊涉造假！2黨工羈押理由曝光

南高屏社工表揚台南榮獲3個人獎1團體獎項

南高屏社工表揚台南榮獲3個人獎1團體獎項

關鍵字：

蘭花台南蘭農科技創新市場

讀者迴響

熱門新聞

焚化爐技工月薪4萬開賓士　藏900萬現金

內衣賣到一半「奶頭跑出來」直播全放送

快訊／Andy突PO全黑底圖！

快訊／台中大樓凌晨塌陷！　緊急撤離34人

金髮Yuki用假身分工作　台中「魚吞壽司」立刻炒他魷魚

97萬老濕姬認了被騙裸照！

Andy哽咽哭了　求觀眾不要再贊助

馬克杯摔破怎麼丟？環保局曝正解

即／7縣市低溫特報！急凍跌破10度

Yuki到底是誰？　身分證、履歷、證照曝光全是假

葛斯齊PO S媽與汪小菲截圖大S遺願也曝光

已逝雪莉親哥不忍了！連2貼文「開砲金秀賢」痛罵：你要從高處掉下來了

散布武統被驅！小微嗆「我一個婦女喊一喊台灣就害怕了」

獨／金髮Yuki偽造文書前科！法院證實「許男」

川普對等關稅2周後上路　台灣首當其衝

更多

最夯影音

更多

#彰化 #路標線 又出事！ 單車騎士誤入 #停放區 直撞機車

【破功了啦！】金髮 #Yuki 自稱日本人！「1手勢」全場喊抓到

金髮 #Yuki 親上火線「孕吐了」 稱不會中文！全程用 #注音 打字

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

家寧深夜道歉了！　認分手Andy「避免不必要的爭議」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面