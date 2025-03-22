台南麻豆親子館　參與麻豆消防分隊家庭防火宣導活動

▲台南麻豆親子館約80位小朋友與家長，22日在老師陪同下前往南消麻豆消防分隊，參加一場富有教育意義且生動有趣的家庭防火宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南麻豆親子館約80位小朋友與家長，22日在老師陪同下前往南消麻豆消防分隊，參加一場富有教育意義且生動有趣的家庭防火宣導活動，提升親子防災意識。

活動中，麻豆消防分隊與麻豆婦女防火宣導分隊聯合為親子們介紹各項居家防火知識，特別提醒家長選用具熄火安全裝置、溫度感知功能或使用異常自動斷電的爐具及安裝獨立式住宅火災警報器，確保火災發生時能及時警示，爭取寶貴逃生時間，以降低居家火災風險、守護家人安全。此外，因應台灣地震頻繁，分隊也向小朋友宣導「趴下、掩護、穩住」的抗震保命三步驟，強化面對地震的應變能力。

麻豆分隊特別提醒，清明節將至，民眾應遵守「四不二記得」六大守則：一、「不」亂燒雜草，二、「不」亂丟菸蒂，三、「不」冥紙飛揚，四、「不」燃放爆竹，五、「記得」滅餘燼，六、「記得」收垃圾。

台南市消防局李明峯局長表示：「防火宣導是消防局的重要任務之一，期望透過類似活動，讓更多人重視防火安全，並落實防災措施，守護家園。」

第二大隊王騰毅大隊長也補充：「我們歡迎各校與社區踴躍參與防火宣導，透過現場示範與互動教學，提升大家的防火知識與應變能力。」

參與活動的民眾紛紛表示，這次宣導讓他們學習到許多實用防火知識，也大大提升了居家防災的警覺心。