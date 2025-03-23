佛州迪士尼樂園失火！　濃煙狂冒畫面曝光

▲美國佛州迪士尼EPCOT樂園22日下午傳出火警。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

美國佛州迪士尼EPCOT樂園22日下午傳出火警，濃密的黑煙在園內法國館（French Pavilion）地標小艾菲爾鐵塔後方冒出，導致遊樂設施緊急暫停疏散，讓在場的遊客措手不及，現場一度陷入混亂，所幸最後未釀成傷亡。

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根據《每日郵報》報導，火災發生在EPCOT法國館區域，當時濃煙從小艾菲爾鐵塔後方竄出並迅速蔓延，導致「雷米的料理冒險」（Remy's Ratatouille Adventure）遊樂設施的遊客必須緊急撤離。

報導指出，數十名遊客被迫中途下車離開，而正在享用可頌、觀賞街頭表演或在餐廳用餐的遊客，也紛紛被要求撤離現場，所幸沒有傳出人員傷亡。

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當局表示，火災並未立即波及到遊客區域，但大量煙霧與火源靠近公共區域，還是讓現場氣氛變得相當混亂緊張。據了解，火勢是從冷藏室中竄出，並迅速蔓延，園內大部分區域都能清楚看見，目前火災原因仍在調查中。

迪士尼方面表示，火災於當晚7時20分左右被撲滅，並依規執行所有的安全措施，法國館部分區域在火災撲滅後也被封鎖。EPCOT當晚就恢復正常營運，但官方並未對遊樂設施的關閉或撤離做出公開說明。