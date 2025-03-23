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高空便祕！他上廁所到一半　遭機長破門拖走「被迫露鳥」

▲▼飛機,機艙,廁所,馬桶。（圖／VCG）

▲美國一名男子因為占用飛機廁所，遭到機長破門拖走，被迫暴露下體。（示意圖／VCG）

記者吳美依／綜合報導

美國一名男子搭機時，因為嚴重「便祕」而在廁所待了30分鐘，竟因此遭機長拖出廁所，由於來不及穿褲子，甚至被迫在眾人面前暴露下體，他對此感到深受創傷，憤而提告。

《衛報》引述18日提交給曼哈頓法庭的訴訟文件報導，這起事件發生在1月28日，從墨西哥圖盧姆（Tulum）飛往德州休士頓的聯合航空客機上。

乘客利布（Yisroel Liebb）在飛機廁所待了20分鐘時，旅伴賽巴格（Jacob Sebbag）被空服員叫醒，要求協助確認狀況。當時，他就已經透過賽巴格，說明了自己的便祕問題。

10分鐘後，利布依舊沒有出來，這次換成機師親自出馬，但他竟對著廁所大吼大叫，要求利布立刻離開廁所。儘管利布再三保證「快好了」、「很快就會出去」，仍遭破門、強行拉走。


聯合航空。（圖／達志影像／美聯社）

▲聯合航空尚未回應此事。（圖／達志影像／美聯社）

訴訟文件寫道，「機師顯然被激怒，破壞了門上的鎖，強行打開廁所門，把利布從廁所拉出來，而他的褲子還在腳踝附近，導致他的生殖器暴露在賽巴格、空服員和附近乘客面前。」

隨後，機長多次動手把2名乘客「推」回座位上，威脅要讓2人被捕，甚至出言污辱他們的猶太信仰。客機落地之後，利布與賽巴格被6名國土安全部官員上銬帶走，接著在海關及邊境保衛局（CBP）官員護送下穿過航廈，關在拘留室裡，行李也遭到搜查，最終錯過了前往紐約市的轉機航班。

儘管聯合航空協助預訂隔天飛往紐約市的機票，並且沒有額外收費，但他們仍需自行支付延遲期間的食宿費用，不僅問不到真正的被拘留原因，手銬還讓手腕疼痛數日之久。

對此，利布19日已向聯合航空及國土安全部提告。CBP回應，官員只是應航空公司要求，處理一起「航班上的騷亂事件」，「由於訴訟正在進行中，我們無法提供任何進一步評論」。聯合航空則尚未回應。

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