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滯留太空身體壞光光！NASA「1天只補貼165元」　川普霸氣喊：我來付

▲▼NASA太空人魏勒摩爾（Barry "Butch" Wilmore）和威廉斯（Sunita "Suni" Williams）滯留太空288天後返回地球。（圖／達志影像／美聯社）

▲NASA太空人滯留太空288天後身體大受影響，不過NASA卻基於規定，未能給予更多的補償金。對此，川普表示，他願意自掏腰包支付更多補助。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國國家航空暨太空總署（NASA）2名太空人滯留國際太空站（ISS）288天後，本周終於返回地球。這2名太空人降陸後，被發現頭髮全白、身體機能嚴重受損，然而外媒卻揭露，NASA只會給他們每天5美元（約新台幣165元）的補貼，引發外界熱議。對此，美國總統川普表示，若NASA無法提供適當補償，他願意自掏腰包支付相關補貼。

綜合外媒報導，魏勒摩爾（Barry "Butch" Wilmore）與威廉斯（Sunita "Suni" Williams）在去年6月離開地球，到ISS執行原定只有8天的任務。然而，由於波音的「星際客機」（Starliner）出現技術問題，導致2人返回地球的計畫一再推遲，最後滯留太空9個月後，才終於搭乘太空探索科技公司（SpaceX）的「乘龍號」（Crew Dragon）返家。

報導稱，長時間的無重力環境導致威廉斯頭髮全白、面容憔悴，研究也顯示，長期太空任務會加速太空人的骨質流失、影響視力與心血管健康，甚至還可能增加罹癌風險。儘管這2名太空人付出了如此大的代價，《紐約時報》卻指出，NASA太空人即使延長任務，也不會獲得額外加班費、周末或假日薪資，只能領取基本薪資與微薄的雜費補貼。

威廉斯與魏勒摩爾的年薪約12.5萬至16.2萬美元（約新台幣413萬至537萬元），滯留太空9個月期間僅能領取9.3萬至12.2萬美元（約新台幣310萬至402萬元）的薪資，每日的生活補助更只有區區5美元。NASA解釋，太空人是「以聯邦僱員身份執行正式公務旅行」，任務被延長將被視為一趟商務出差，因此補貼金額不會太高。

川普21日被媒體問及，NASA是否會為太空人提供額外補償時，表示他之前並未聽聞此事，但若有需要，他願意自掏腰包支付相關費用。他強調，「我會處理的，這些太空人經歷了極大的挑戰，這點錢對他們的付出來說根本不算多。」然而，白宮與NASA尚未對川普的言論做出正式回應。

目前，威廉斯與魏勒摩爾正在接受為期45天的康復訓練，儘管NASA指出，多數生理變化可在6個月內恢復，但部分損傷恐怕難以逆轉。

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