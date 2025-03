滯留太空身體壞光光！NASA「1天只補貼165元」　川普霸氣喊：我來付

▲NASA太空人滯留太空288天後身體大受影響,不過NASA卻基於規定,未能給予更多的補償金。對此,川普表示,他願意自掏腰包支付更多補助。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/編譯

美國國家航空暨太空總署(NASA)2名太空人滯留國際太空站(ISS)288天後,本周終於返回地球。這2名太空人降陸後,被發現頭髮全白、身體機能嚴重受損,然而外媒卻揭露,NASA只會給他們每天5美元(約新台幣165元)的補貼,引發外界熱議。對此,美國總統川普表示,若NASA無法提供適當補償,他願意自掏腰包支付相關補貼。

綜合外媒報導,魏勒摩爾(Barry "Butch" Wilmore)與威廉斯(Sunita "Suni" Williams)在去年6月離開地球,到ISS執行原定只有8天的任務。然而,由於波音的「星際客機」(Starliner)出現技術問題,導致2人返回地球的計畫一再推遲,最後滯留太空9個月後,才終於搭乘太空探索科技公司(SpaceX)的「乘龍號」(Crew Dragon)返家。

報導稱,長時間的無重力環境導致威廉斯頭髮全白、面容憔悴,研究也顯示,長期太空任務會加速太空人的骨質流失、影響視力與心血管健康,甚至還可能增加罹癌風險。儘管這2名太空人付出了如此大的代價,《紐約時報》卻指出,NASA太空人即使延長任務,也不會獲得額外加班費、周末或假日薪資,只能領取基本薪資與微薄的雜費補貼。

Trump To Chip In: President Says He'd Pay Sunita Williams Personally After Shockingly Low NASA Pay Revealed



@RapidResponse47 https://t.co/9vJqYDkYwF pic.twitter.com/x6hiUd2Vev