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美國中東特使：烏克蘭已同意「舉行總統大選」

記者張方瑀／綜合報導

美國中東事務特使魏科夫（Steve Witkoff）表示，烏克蘭已經同意舉行總統大選，但未詳細說明具體時間。

魏科夫接受保守派評論員卡爾森（Tucker Carlson）訪問的節目在21日首播。當時卡爾森提到，「俄羅斯的立場是，他（烏克蘭總統澤倫斯基）不是經由選舉產生的，所以沒辦法和他簽任何協議。」接著他問魏科夫，「你覺得烏克蘭真的會舉行選舉嗎？」

魏科夫隨即表示，「會，會有的。他們已經同意了。烏克蘭會舉行總統選舉。」

▲▼美國中東特使魏科夫（Steve Witkoff）。（圖／路透）

▲美國中東特使魏科夫（Steve Witkoff）。（圖／路透）

魏科夫說，「我也同意你的看法，我覺得澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）真的盡力了，他的處境非常艱難，因為他面對的是一個有核武的國家，而且對方人口是烏克蘭的四倍，這樣打下去，他們最終會撐不住。」

魏科夫直接指出，「所以現在是他（澤倫斯基）達成協議的最佳時機。而川普總統（President Trump）可以幫他爭取到最好的條件。」

魏科夫也認為，歐洲國家並不是真正在替烏克蘭著想，「我不說名字啦，但我有跟好幾位歐洲領袖談過，我告訴他們，如果你們一直鼓勵澤倫斯基不要在談判桌上主動一點，一直暗示說援助會源源不絕、毫無條件地給下去，那根本是在害他。」

魏科夫說，沒有人提過不要在重建階段幫助烏克蘭，但不能無止盡地一直給錢，「這種援助必須附帶條件。如果我們要花大筆錢在烏克蘭身上，我們需要知道這場戰爭要怎麼結束，因為目前這個模式根本是無法持續的。」

魏科夫強調，「再說一次，如果這樣打下去，他們最終一定會被拖垮。」

魏科夫也擔心，全球會因為烏俄戰爭而面臨核戰風險，「你知道嗎？就算不是什麼大型爆炸，一個戰術核彈就足以讓全球股市崩盤，這種事不能再發生，這絕對不是我們想要開的先例。」

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