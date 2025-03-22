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駁斥馬斯克聽取「機密簡報」　川普：他會受中國影響

▲▼馬斯克到訪五角大廈，與美國國防部長赫格塞斯歡談大笑。（圖／路透）

▲馬斯克到訪五角大廈，與美國國防部長赫格塞斯歡談大笑。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普21日否認外界關於特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）獲取機密戰略簡報的報導，強調不應允許馬斯克接觸美國針對中國的戰爭計畫。這一表態罕見承認馬斯克的商業利益可能帶來潛在利益衝突。馬斯克訪問五角大廈後，呼籲起訴任何惡意洩露其訪問「虛假信息」的國防部官員。

根據美媒《紐約時報》，馬斯克在美國國防部獲得了有關中國戰略的機密簡報。然而，川普和馬斯克皆駁斥此說法，稱完全不屬實。川普在白宮表示，「我不會讓任何人看到這些，特別是關於與中國潛在戰爭的計畫。當然，你不會讓一名幫助我們這麼多的商人看到這些文件……馬斯克在中國有業務，也許因此會受到影響。」

　＊馬斯克與五角大廈的聯繫
馬斯克目前擔任美國政府效率部（DOGE）的負責人，該部門專注於削減政府支出。此外，他的公司特斯拉與太空探索科技公司SpaceX與美國國防部簽有多項合約。在川普政府的支持下，這些合約可能為馬斯克帶來數十億美元的收入。

《路透社》指出，當地時間21日，馬斯克造訪五角大廈，與美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）進行一場80分鐘的會談。馬斯克也呼籲，起訴任何惡意洩露其訪問「虛假信息」的國防部官員。

會後，赫格塞斯在白宮記者會上表示，「我們今天歡迎馬斯克來訪五角大廈，討論DOGE、效率與創新。我們進行了一場愉快的非正式對話。至於媒體報導的內容，那都是假的。我們沒有討論戰爭計畫，沒有中國戰爭計畫，沒有任何機密簡報，這根本不是我們在做的事情。」

　＊民主黨議員要求澄清
馬斯克作為川普的非民選顧問，負責政府支出削減計畫，但由於他在中國擁有重大商業利益，引發外界對其影響力的擔憂。民主黨籍參議員華倫（Elizabeth Warren）與達克沃斯（Tammy Duckworth）已致函赫格塞斯，要求提供會談的詳細內容，包括馬斯克是否獲取任何機密。

　＊川普斥責《紐約時報》報導
川普在白宮公佈美軍新一代F-47戰機合約時，也針對《紐約時報》的報導發表意見，稱該報導完全不實，抨擊該媒體是「人民公敵」。該報導稱，馬斯克原定在五角大廈一間被稱為「坦克」（The Tank）的安全室內，聽取美國海軍戰略與作戰計畫簡報，但消息曝光後簡報隨即取消。

白宮此前表示，如果馬斯克的商業活動與政府支出削減計畫發生利益衝突，他將主動回避相關決策。然而，隨著他與五角大廈的聯繫日益密切，外界對其影響力的質疑仍在持續發酵。

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