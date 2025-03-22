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手機翻出「仇川言論」被驅逐？　美官方曝真相：有機密訊息

▲▼ 手機App,臉書,Facebook,Facebook Messenger,IG,YouTube,Google,Snapchat,WhatsApp。（示意圖／CFP）

▲法國一名科學家因手機內疑似有機密訊息遭美國驅逐。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

中配網紅劉振亞（亞亞）因鼓吹武統，被移民署廢止居留許可，限期離開台灣，引發外界爭論。美國本月也驅逐了一名法國科學家，先前有消息指出，驅逐理由是他的手機內有仇恨川普言論，但美國官方澄清，是因為他的手機內有涉嫌非法取得的機密訊息才遭驅逐。

根據《西雅圖時報》報導，一名受聘於法國國家科學研究中心（CNRS）的科學家日前前往美國參加學術會議時，卻疑似因手機內有批評川普（Donald Trump）政府科學政策的私人訊息，遭到美方拒絕入境並強制遣返。

消息曝光後，引發法國政府高度關切，法國高等教育與研究部長巴蒂斯特（Philippe Baptiste）痛批此舉嚴重威脅學術自由，強調「言論自由、自由研究和學術自由，是我們驕傲捍衛的價值」。

不過，美國國土安全部發言人麥勞夫林（Tricia McLaughlin）駁斥指控不實，「任何聲稱他是因為政治立場被遣返的說法，都是明顯的錯誤。」

麥勞夫林說，「這位法國研究人員在他的電子裝置中持有來自美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室（Los Alamos National Laboratory）的機密資訊，違反了保密協議，他也承認自己是未經授權就取得這些資料，並試圖隱瞞，」

《紐約時報》報導指出，目前仍不清楚這名法國科學家究竟是何時、以何種方式和位於新墨西哥州的洛斯阿拉莫斯實驗室有接觸。

此實驗室最初因在研發原子彈過程中扮演關鍵角色而聞名，如今則是美國國家核子安全局（National Nuclear Security Administration）下屬的重要科研機構，除了核武相關領域，也從事其他各種科學研究。

實驗室發言人塔爾赫姆（Jennifer Talhelm）則表示，目前正與聯邦單位合作，釐清這起事件的相關情況。

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