美國蛋價飆漲65%！　川普政府將從「南韓、土耳其」進口雞蛋

▲美國蛋價飆升，川普政府擬從土耳其與南韓進口雞蛋。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

美國雞蛋價格創下歷史新高，美國官員證實，川普政府正計畫從土耳其和南韓進口雞蛋，並與其他國家洽談供應事宜。美國農業部長羅林斯（Brooke Rollins）表示，短期內預計進口「數億顆雞蛋」，以應對市場需求。

根據BBC報導，由於美國禽流感疫情持續肆虐，有數千萬雞隻遭撲殺，進而導致當地雞蛋價格飆升。儘管川普在競選時曾經承諾要壓低雞蛋價格，但在過去1年內，蛋價仍上漲超過65%，預計2025年還會再漲41%。

農業部長羅林斯宣布，將在短期內調度數億顆雞蛋，以維持民生需求。她強調，目前農業部除了確定從土耳其與南韓調度雞蛋外，也將持續與其他國家談判，確保有足量的供應，但是具體並未說明是哪些地區。

波蘭與立陶宛的家禽協會透露，美國駐當地大使館已與他們聯繫，探討出口雞蛋至美國市場的可能性。

羅林斯強調，希望在幾個月內，美國蛋雞數量能夠恢復，讓蛋業復甦，產能回升，重新讓市場恢復內部供給。

美國農業部2月曾宣布將投入10億美元（約新台幣329億元）來解決蛋價問題，其中5億美元（約新台幣165億元）用於生物安全防護、1億美元（約新台幣32億元）用於禽流感疫苗研發，另外4億美元（約新台幣131億元）提供農場經濟援助。

美國禽流感疫情自2022年爆發以來，已造成超過1.56億隻禽鳥死亡，直接推高雞蛋價格，也成為川普競選時的攻擊焦點。他在國會演說中痛批拜登政府，讓雞蛋價格失控。拜登政府為防疫，當時曾下令撲殺大量蛋雞，卻也導致供應緊縮，而川普上任後，雞蛋價格仍持續攀升。