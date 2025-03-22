強化區域安全　美國防長將出訪菲律賓、日本

▲美國國防部長赫格塞斯將於下週展開出訪行程。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國國防部21日宣布，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）將於下週展開出訪行程，走訪夏威夷、關島、菲律賓與日本，這也是他自上任以來首度正式訪問印太地區，預計將與盟邦領袖及美軍高層會晤，持續推動「自由且開放的印太」戰略。

國防部發言人帕內爾（Sean Parnell）透過聲明指出，赫格塞斯此行重點在於強化與同盟及夥伴之間的合作關係。他將在各地與軍事領導人會談，也將與菲律賓與日本的領導階層就區域安全進行討論，並出席一系列雙邊會議。

帕內爾強調，「這趟訪問展現了美方與理念相近夥伴共同維護區域安全的承諾，並將進一步落實自由開放的印太願景。」

根據美方規劃，赫格塞斯首站將前往夏威夷，與美國印太司令部會晤，隨後轉往關島，巡視當地軍事設施並聽取簡報。

接下來，他將抵達菲律賓，與菲國高層針對安全議題深入交流，同時也會與美、菲軍人會面。而在日本行程中，赫格塞斯除將參加硫磺島戰役80週年紀念儀式，也將與日本領導人及駐日美軍交流。

硫磺島隸屬於東京都小笠原村，位於東京南方約1250公里處。1945年2月爆發的硫磺島戰役是太平洋戰爭末期的關鍵戰役之一，美軍在島上登陸並與日軍激戰近一個月，最終雙方合計超過2萬8000人陣亡。