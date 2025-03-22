南港LaLaport「平日開幕」人超多　他問：都不用上班？網不意外

▲LaLaport開幕第二天，外頭大排長龍。（圖／記者林明瑋攝）

網搜小組／曾筠淇報導

南港LaLaport在20日正式開幕後，吸引大批人潮搶逛，且在營業前，外頭就有長長人龍。對此，就有網友不禁好奇，LaLaport選在星期四開幕，結果人還這麼多，難道真有這麼多人不用上班嗎？貼文曝光後，引發討論。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「LaLaport一堆人都不用上班」為標題發文，提到南港LaLaport於周四開幕，雖然是平日，但仍吸引大量人潮；至於周五更不用說，人潮只有更多。

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由於周四、周五是平日，因此原PO也不禁拋問，是否台灣人普遍財富自由、經濟寬裕？有許多人不用上班？他也身處台北，難道只有他需要上班嗎？

▲許多民眾搶逛南港LaLaport。（圖／記者蔡惠如攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「失業族和網紅很多啊」、「有錢人超乎你想像」、「領股息、租金真的花不完」、「全盤操職守不能邊逛邊操嗎」、「我本來也想嘴，結果發現有同事午休跑去」、「台北人有錢人很多」、「早就這樣了，一堆房東」、「當初裕隆城開幕也是這樣啊」。

還有網友指出，「有的工作休平日你不知道嗎」、「說不定人家就休平日，假日要上班的啊」、「很多人工作工時跟你不一樣啊，不然你周末出去誰服務你」、「又不是所有工作都休周末，不然你逛街時看的店員是？」「輪班的人很多放平日好嗎」、「服務業跟輪班仔很多都放平日」。