買車是必須的嗎？　網吐真心話：確實比較加分

▲如果經濟狀況允許，會買車嗎？（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

很多人都會買車代步，但也有些人更傾向搭乘大眾交通運輸工具。近日就有網友好奇，現在有很多年輕男生會買重機載妹，但一台也不便宜，大家會覺得男生就一定要買車嗎？還是單身就無妨？貼文曝光後，掀起網友討論。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「會覺得男生就一定要買車嗎」為標題發文，提到許多年輕男性選擇騎重型摩托車載女友，但重機也要價不菲，有些甚至可與汽車相比。他認為，男生似乎不一定非得買車，尤其對於單身人士來說，是否有車似乎並不重要？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「不要說買車，我30歲了連汽機車駕照都沒」、「台灣很多祕境非常需要車，你常看很多人嫌台灣很無聊，87%是無車族」、「沒有一定啊，如果財務狀況不允許，硬買車影響生活品質甚至背貸，反而得不償失吧」、「有用到再買啊，平常上班騎車就不用買了」。

其中還有網友則認為，「有小孩就買，單身或只有夫妻兩人就不一定，看需要，但有車比較會去旅行」、「想交女友就一定要有車，除非你在台北，如果你有本事叫女友開車載你例外」、「如果是交友的話，有車確實比較加分」、「對於想扶養子代的女人來說，一定會希望整個家庭至少擁有一台」、「結婚前可以不買」。