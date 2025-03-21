LaLaport和其他百貨差在哪？　網曝超強1特色：很適合帶小孩

▲許多民眾搶逛LaLaport。（圖／記者林明瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

南港LaLaport昨（20）日正式開幕，是台北市首座區域型購物中心，結合購物、美食、娛樂與親子休閒等。LaLaport開幕之後，吸引大批人潮搶逛，就有網友好奇，LaLaport和一般百貨到底差在哪裡？為什麼人氣好像特別高？貼文曝光後，引起討論。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「LaLaport跟一般百貨公司差在哪」為標題發文，提到不管是遠百、新光三越還是巨城，不都是百貨公司嗎？為什麼LaLaport感覺特別高人氣？因為他還沒有逛過，所以想知道LaLaport究竟有何特別之處。

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貼文曝光後，不少網友認為，「就是走家庭路線的購物商場而已」、「親子百貨，有個兒童職業扮演的要2026年才開」、「很適合帶小孩的家庭客，日系百貨都不錯」、「定位假日親子購物中心，一站式滿足購物親子休閒，然後三井對日本公司有強大邀商能力，所以裡面很多店別家沒有」、「沙發很多，地板比較寬，很適合帶小孩」。

也有網友表示，「走廊非常大、座椅非常多」、「走路空間很大」、「人家大都有牌」、「打卡店」、「有哈利波特就贏了」、「有像我之前東京逛百貨的感覺，還不錯」。但也有網友則說，「就是日式裝潢的百貨公司而已，店家大同小異」、「哪家開幕，一開始不都這樣」。

三井不動產集團旗下LaLaport南港昨日開幕，進駐的餐飲品牌也推出各種優惠。不僅昨天開幕日人潮爆滿，今天也有非常多消費者搶逛，上午營業前，早有超過百人在外面排隊等候。

南港LaLaport占地5萬坪，商場涵蓋B1至6樓，空間非常寬敞，所以即便入場人數多，多數區域仍然可以舒適的逛逛。LaLaport館內也有非常多人氣美食，其中3個樓層有一半都是餐飲，B1美食街也是非常受歡迎。