　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

LaLaport和其他百貨差在哪？　網曝超強1特色：很適合帶小孩

▲lalaport南港開幕第二天。（圖／記者林明瑋攝）

▲許多民眾搶逛LaLaport。（圖／記者林明瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

南港LaLaport昨（20）日正式開幕，是台北市首座區域型購物中心，結合購物、美食、娛樂與親子休閒等。LaLaport開幕之後，吸引大批人潮搶逛，就有網友好奇，LaLaport和一般百貨到底差在哪裡？為什麼人氣好像特別高？貼文曝光後，引起討論。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「LaLaport跟一般百貨公司差在哪」為標題發文，提到不管是遠百、新光三越還是巨城，不都是百貨公司嗎？為什麼LaLaport感覺特別高人氣？因為他還沒有逛過，所以想知道LaLaport究竟有何特別之處。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，不少網友認為，「就是走家庭路線的購物商場而已」、「親子百貨，有個兒童職業扮演的要2026年才開」、「很適合帶小孩的家庭客，日系百貨都不錯」、「定位假日親子購物中心，一站式滿足購物親子休閒，然後三井對日本公司有強大邀商能力，所以裡面很多店別家沒有」、「沙發很多，地板比較寬，很適合帶小孩」。

▲lalaport南港開幕第二天。（圖／記者林明瑋攝）

也有網友表示，「走廊非常大、座椅非常多」、「走路空間很大」、「人家大都有牌」、「打卡店」、「有哈利波特就贏了」、「有像我之前東京逛百貨的感覺，還不錯」。但也有網友則說，「就是日式裝潢的百貨公司而已，店家大同小異」、「哪家開幕，一開始不都這樣」。

三井不動產集團旗下LaLaport南港昨日開幕，進駐的餐飲品牌也推出各種優惠。不僅昨天開幕日人潮爆滿，今天也有非常多消費者搶逛，上午營業前，早有超過百人在外面排隊等候。

南港LaLaport占地5萬坪，商場涵蓋B1至6樓，空間非常寬敞，所以即便入場人數多，多數區域仍然可以舒適的逛逛。LaLaport館內也有非常多人氣美食，其中3個樓層有一半都是餐飲，B1美食街也是非常受歡迎。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
616 2 8203 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
孕吐Yuki慘了！身分證、專業證件疑偽造　中檢要查了
歐陽娜娜回台灣了！　逛信義區0偽裝
快訊／裁定不准獨立活動　NewJeans發出聲明
Andy收「700萬↑抖內」被嗆：是不是該幫助弱勢！他看不下
快訊／法院最新裁定　禁止NewJeans獨立活動
台塑爆炸1人「碎無全屍」　兒悲痛：一家四口才要出遊
爸爸被殺死！2小孩變孤兒：殺人犯關幾年就出來了
汪小菲被挖「電話吼S媽」　友人揭內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大學選1科系「超多人後悔」！過來人點頭嘆：台灣環境不適合

漫畫家1圖揭「網暴殺傷力」　金賽綸「同一笑臉」面臨反差待遇

LaLaport和其他百貨差在哪？　網曝超強1特色：很適合帶小孩

美女醫幫家寧擬「解釋聲明」！全場讚爆寫超好：這聲明我買單

台大仁醫「最近產房不平靜」　揭多名孕婦出現1情況

星空聯盟攜手奧地利鐵路　長榮等25家航空可無縫轉乘

詐騙電話超逼真「背景音竟有郵局叫號」　中華郵政揭手法籲別上當　

八年級回憶殺！《真珠美人魚》原唱現身　音樂逼哭大學生：圓夢了

Andy被家寧媽告！這家拾汣茶屋「幫飲料取新名」：真的有料

Andy被提告　周品均曝「開庭壓力超大」：撐住！全台灣都挺你

停車突開車門！　女騎士閃不及遭撞飛10米遠

秒懂LaLaport人潮多誇張

【又見行人地獄】婦走斑馬線遭左轉車撞飛！重摔躺地沒動靜 #高雄

#和尚 夜闖 #信義區 酒場！ 網友：各忙各的XD資訊量太大

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

#剴剴 對不起！ #樂天女孩 #琳妲 聲援：為何要拿我們的錢養惡魔？

【早餐店驚現獅子！】認真一看發現是狗XD

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

狗學生見校車來狂搖尾巴　主動上車到專屬座位坐好超級萌XD

《橫豎》直播狠嗆金秀賢：公開菊花了嗎　金賽綸媽信件曝光...「女兒的聲音一直在」

大學選1科系「超多人後悔」！過來人點頭嘆：台灣環境不適合

漫畫家1圖揭「網暴殺傷力」　金賽綸「同一笑臉」面臨反差待遇

LaLaport和其他百貨差在哪？　網曝超強1特色：很適合帶小孩

美女醫幫家寧擬「解釋聲明」！全場讚爆寫超好：這聲明我買單

台大仁醫「最近產房不平靜」　揭多名孕婦出現1情況

星空聯盟攜手奧地利鐵路　長榮等25家航空可無縫轉乘

詐騙電話超逼真「背景音竟有郵局叫號」　中華郵政揭手法籲別上當　

八年級回憶殺！《真珠美人魚》原唱現身　音樂逼哭大學生：圓夢了

Andy被家寧媽告！這家拾汣茶屋「幫飲料取新名」：真的有料

Andy被提告　周品均曝「開庭壓力超大」：撐住！全台灣都挺你

快訊／TOYOTA會長「豐田章男降臨台灣」！親自駕駛拉力賽車炸裂甩尾

獨／前四海幫角頭郝廣民涉恐嚇富商　遭拘提帶回士檢訊問

大學選1科系「超多人後悔」！過來人點頭嘆：台灣環境不適合

孕吐Yuki慘了！身分證、專業證件疑偽造　中檢指派檢察官要查了

「短劇男神」何健麒復工拍新戲！直播回應于正換角：是我不好弄丟了

味全龍「台北市應援店」計畫　首站士林夜市熱血啟動

漫畫家1圖揭「網暴殺傷力」　金賽綸「同一笑臉」面臨反差待遇

屏東漁會3／22選舉！驚傳每票3千賄選　檢調約談5人到案

高雄不限時景觀咖啡、坐落水庫首排湖景！必搶窯烤麵包出爐即秒殺

日媒指蔡英文去年訪日遭拒　蔡英文辦公室：未有相關行程安排

停車突開車門！　女騎士閃不及遭撞飛10米遠

生活熱門新聞

雨神又來！　「全台下3天」時間曝

家寧4分鐘聲明被罵爆　Andy委任律師發聲了

家寧道歉網抱怨　Joeman教1招：賺爛了

打臉自己？家寧聲明影片　眼尖網「抓包1點」傻眼

網紅律師終於等到換腎　1食物未來沒法吃

滋養草莓大福發霉　業者回應了

阿公被傳A流不肯戴口罩　他日本遊崩潰

家寧道歉4分鐘念稿　錫蘭神回應

鬼才阿水：家寧聲明擊碎粉絲最後希望

家寧4分鐘聲明「有25處口誤」　一票崩潰

春分12生肖運勢一次看

女童「穿性感跳啦啦隊」引爭議　LuxyGirls嗆酸民

今起7天「暖熱如夏」　週五驟冷回到冬天

家寧媽提告！Andy委任律師「傻眼回9字」

更多熱門

相關新聞

南港LaLaport必逛盤點

南港LaLaport必逛盤點

南港LaLaport在3／20正式開幕，B1到6樓近5萬坪營業面積吃喝玩樂一應俱全，對於時尚迷而言也是嶄新的購物天堂，許多品牌是在台首度初登場，包含潮牌Mark Gonzales、日本服飾品牌 9090都是必逛的「全台首店」，也帶來全新限定商品提供大家入手，以下一次盤點給大家看！

南港LaLaport第二天上百人等開門

南港LaLaport第二天上百人等開門

Maison KOSÉ首家海外店落腳南港LaLaport

Maison KOSÉ首家海外店落腳南港LaLaport

全台唯一「池塘畔的大龍貓」現身南港

全台唯一「池塘畔的大龍貓」現身南港

南港LaLaport響火警警報官方回應

南港LaLaport響火警警報官方回應

關鍵字：

LaLaport南港LaLaportPTT

讀者迴響

熱門新聞

家寧公開立場「財務尚未得到完整數據」

雨神又來！　「全台下3天」時間曝

首位2億男　統一10年綁定陳傑憲

柯文哲崩潰痛哭怒吼檢察官：不要臉

金髮Yuki親上火線「孕吐了」！全程用注音鍵盤打字

周杰倫遭好友開嗆：X的！　私訊內容流出

家寧4分鐘聲明被罵爆　Andy委任律師發聲了

Andy「收700萬↑抖內」被嗆

蔡康永：大S消失，小S的一部分也消失

「可不可」4/7起下架8款飲品

家寧道歉網抱怨　Joeman教1招：賺爛了

家寧爆「在家一直被控制」！

金秀賢風波延燒！《Good Day》停播　GD疑發聲了

打落全額交割股　台揚苦吞5根跌停板

打臉自己？家寧聲明影片　眼尖網「抓包1點」傻眼

更多

最夯影音

更多

停車突開車門！　女騎士閃不及遭撞飛10米遠

秒懂LaLaport人潮多誇張

【又見行人地獄】婦走斑馬線遭左轉車撞飛！重摔躺地沒動靜 #高雄

#和尚 夜闖 #信義區 酒場！ 網友：各忙各的XD資訊量太大

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面