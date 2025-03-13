越南移工砍同鄉「害毀容失明」眼球破裂　毫無悔意重判12年

▲逃逸移工砍同鄉致毀容失明，法官痛批毫無悔意重判12年並驅逐出境。（圖／示意照與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

越南籍移工范岳武在逃逸期間，酒後不滿遭楊姓同鄉毆傷，涉嫌夥同2名在逃共犯，持西瓜刀猛砍楊的臉部、頭部等處，導致楊鼻骨骨折、左眼球破裂等重傷，幸經警方協助送醫才倖免於難。基隆地院審理時，范男否認犯行，還質疑審判程序。法官痛批范不尊重我國法律，逾越訴訟答辯範疇，審酌范毫無悔意，依共同犯殺人未遂罪重判他12年徒刑，並命其執行完畢後驅逐出境。

檢方起訴指出，范岳武逃逸期間於2019年9月間，借住在同鄉的基隆市住處，與另一名同鄉同住。3人因相處不睦常起爭執，范男酒後與楊發生口角並遭楊毆傷，被要求搬走，引發范不滿。2天後，范男夥同2名男子分持西瓜刀，在基隆市中正區早安國揚工地對面的林蔭道路上埋伏，突襲返家的2名同鄉。其中，楊功厚慘遭范持刀持續揮砍臉部、頭部、肚子及四肢，導致右近端腓骨開放性骨折併神經血管損傷、右遠端肱骨幹骨折、左眼球破裂、鼻骨開放性骨折及多處撕裂傷，幸經警方到場協助送醫，才未致生死亡之結果。

案發後，警方調閱周邊監視器，掌握范男等人行兇後搭計程車返回現場滅證，並以車追人，於范男行兇後逮到他。范男落網後保持緘默權，面對警方起訴他的罪證全盤否認，包括2被害人指控行兇過程，也一概否認。范辯稱不認識2人，並否認返回現場等證據。

法官在判決書中痛批范岳武不尊重我國法律，直指殺人為各國法律均明文禁止之行為，絕無因國籍不同而有不同認知。范在面對我國司法審判過程時，雖可保持緘默、否認犯行，但范無理質疑與批評對他不利的證據，甚至質疑審判程序，徒增程序耗費，已逾越合法訴訟答辯範疇。

判決書還指出，范岳武僅因與被害人相處不睦、曾有肢體衝突，竟聚眾埋伏持西瓜刀砍殺被害人後逃逸，致檢警調耗費大量時間成本與人力資源逮到他。楊之所以未被范殺死，實因我國醫療水準卓越，但范迄今未悔悟，亦未彌補或賠償楊。審酌范男犯案動機、揮砍楊的力道之猛烈，所攻擊之部位為人體重要部位，依共同犯殺人未遂罪重判12年徒刑，並命其執行完畢後驅逐出境。