　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

貪300元遊戲幣交出帳戶　「人頭男」淪詐團共犯慘賠百萬

▲▼電腦,電玩,阿宅,線上遊戲,辦公,學習,數位教學。（圖／達志／示意圖）

▲提供帳戶給詐團換300元遊戲幣，基隆男遭判賠受害者100萬元。（圖／示意照與本案無關／達志／示意圖）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名連姓男子為獲取某遊戲中（市值新台幣僅300元）30萬遊戲幣，竟將自己的銀行帳戶提供給詐騙集團使用。事後，詐騙集團利用連男的帳戶作為人頭帳戶，騙取黃女100萬元。黃女發現受騙後，向連男提出損害賠償訴訟，要求賠償100萬元。基隆地院近日審結，認定連男不論是故意或過失，其行為已侵害黃女權利，須負損害賠償責任，最終判決連男須賠償黃女100萬元。

判決書指出，連男為獲取某博弈遊戲內30萬元遊戲幣（市值新台幣約300元），將自己的銀行帳戶提供給詐騙集團使用。詐騙集團隨後以假投資手法騙取黃女，誘使她將100萬元匯入連男的帳戶中，款項隨即被詐團成員全數提領，導致黃女損失慘重。

檢警調查後發現，該帳戶為連男所有，並被詐騙集團用於犯罪活動，因此認定連男為詐欺共犯，將其移送法辦。在刑事部分，連男因違反《洗錢防制法》被判處有期徒刑8個月。

在民事賠償部分，黃女向連男提出求償。黃女主張，詐騙集團經常利用他人的銀行帳戶、提款卡及密碼進行詐騙，而連男卻主動提供自己的帳戶給詐騙集團使用，導致她損失100萬元，因此要求連男賠償。

法官審理後認為，無論連男主觀上是出於故意或過失，只要其行為不法侵害黃女的權利，就應負擔損害賠償責任。連男在刑事偵查中，已坦承提供帳戶給他人使用，並因違反《洗錢防制法》被判刑8個月，因此認定黃女主張屬實，判決連男須賠償黃女100萬元。

【更多新聞】

►院長處分掀波！基隆地院2資深女法官遭「警告」　提復審反擊

►獨／長眠金寶山玫瑰園...大S墓地曝光　和高以翔僅相隔20米

►新北巡佐涉嫌縱放通緝犯！檢方上門搜索　突心肌梗塞險喪命

►陷愛情詐騙！女抵押2房產4700萬積蓄全賠光　詐團6人遭起訴求重刑

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 1 2994 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
壞壞要注意！研究曝「口交會吸入疱疹病毒」恐害失智
洗錢400億元！九州博弈集團總裁2億元天價交保
明晚有更強冷空氣「挑戰寒流」　周三急凍區擴大！最冷探8度
金賽綸：歐巴救救我　金秀賢隔天「冷血2次提告」
國台辦：台灣資通電軍「倚網謀獨」必遭嚴懲
金秀賢公司陰險手段曝！遭控「賣假消息給D社」　關鍵證詞出現
快訊／士林連棟鐵皮倉庫全面燃燒　驚人火勢照亮夜空

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

比特犬變《省港旗兵》成馬路凶器　鎖定目標死咬不放！專家提醒「千萬別跌倒」

貪300元遊戲幣交出帳戶　「人頭男」淪詐團共犯慘賠百萬

快訊／士林連棟鐵皮倉庫全面燃燒　驚人火勢照亮夜空

假愛狗！惡男領養哈士奇狂毆打　下場「恐將重罰逾20萬」

獨／台中少年遭「圍毆討300元丟包」！母心痛：看到黑車就會怕

警方敗訴！123年歷史嘉犁派出所將夷為平地　限60天內搬離

新北男拿罷免傳單不滿沒贈品　當街怒毆女志工頭部被逮

獨／台中少年遭擄走圍毆！涉案者曾囂張在警局前吸毒　再進派出所

不滿鄰居噪音半夜擾人　新北男火大點燃汽油瓶！公共危險送辦

北市名醫聯手當鋪！向妻討名下2644萬　錢沒拿到反被妻騙500萬

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

大S.大炳在天上相聚了　小炳哽咽:很想念她

大S下葬當天...范瑋琪台上哭紅雙眼

【迪士尼拍照被插隊】見提醒無效他毫不客氣跳舞反擊

#台中 #誠品480 報警抓國小女童！5員警到場畫面曝光

#台中 違停猴嗆警「2486」　帥警高EQ微笑繼續開單

薛凱琪演唱會泣不成聲！哽咽唱方大同作曲的歌

李明依呼籲重罰黃子佼　同情孟耿如：給她們生存空間

戚薇被問三胎：生不動了！　開心和李承鉉逛情趣用品 #星光雲REELS

【阿嬤ㄟ配方】以為煮的是紅豆湯一撈...竟出現控肉！

比特犬變《省港旗兵》成馬路凶器　鎖定目標死咬不放！專家提醒「千萬別跌倒」

貪300元遊戲幣交出帳戶　「人頭男」淪詐團共犯慘賠百萬

快訊／士林連棟鐵皮倉庫全面燃燒　驚人火勢照亮夜空

假愛狗！惡男領養哈士奇狂毆打　下場「恐將重罰逾20萬」

獨／台中少年遭「圍毆討300元丟包」！母心痛：看到黑車就會怕

警方敗訴！123年歷史嘉犁派出所將夷為平地　限60天內搬離

新北男拿罷免傳單不滿沒贈品　當街怒毆女志工頭部被逮

獨／台中少年遭擄走圍毆！涉案者曾囂張在警局前吸毒　再進派出所

不滿鄰居噪音半夜擾人　新北男火大點燃汽油瓶！公共危險送辦

北市名醫聯手當鋪！向妻討名下2644萬　錢沒拿到反被妻騙500萬

比特犬變《省港旗兵》成馬路凶器　鎖定目標死咬不放！專家提醒「千萬別跌倒」

《苦盡柑來遇見你》被網友譽為一集就爆哭　朴寶劍哭戲名場面封神

幕後／備戰2026！黃國昌盼雙北先到位　民眾黨2美女刺客暖身起跑

YTR夫妻見Andy下場有感！　列「3要點不可犯」家寧媽全中

高雄離譜爸「載6歲兒酒駕」　半路自撞分隔島賓士車頭慘毀

眼下不卡粉3秘訣！眼霜按摩打底、遮瑕膏少量多次

洗錢400億元！九州博弈集團總裁陳政谷2億元天價交保

「焦慮會來，也會走」3個方法緩解焦慮症　不擔心未發生的事情

139縣道驚見貨車斗坐10人！彎道急煞「吹風」可罰1.8萬

貪300元遊戲幣交出帳戶　「人頭男」淪詐團共犯慘賠百萬

#台中 #誠品480 報警抓國小女童！5員警到場畫面曝光

社會熱門新聞

獨／北市比特犬「自開車窗」撲咬騎士　11天前才闖禍

快訊／台中爸「一打二」　3歲男童獨留浴室溺斃

即／誠品480烏龍竊案　盧秀燕：書店誣賴民眾將究責

台中3歲童溺斃今相驗釐死因　爸眼布血絲悲痛現身

比特犬又咬傷騎士　警移送動保處裁罰飼主

4女8男性愛趴搜出222個保險套！主揪女下場曝

3歲童獨自泡澡12mins溺斃　爸媽相擁淚崩

快訊／疑傳播妹被性侵砸店　屏東夜槍響5傷

即／女童遭通報竊盜被警帶走嚇哭！誠品書店道歉

等紅燈遭比特犬狠咬26秒！騎士傷勢曝光

快訊／北聯結車與腳踏車碰撞　騎士捲輪底慘死

獨／獨居教授陳屍舊公寓10多日才被發現

5制服警進誠品480才知保全報案　百貨同業傻眼

性侵姊妹花害她墮胎　母男友下場曝

更多熱門

相關新聞

北市名醫聯手當鋪向妻討2644萬　錢沒拿到反被妻騙500萬

北市名醫聯手當鋪向妻討2644萬　錢沒拿到反被妻騙500萬

台北市知名何姓醫師，與妻子感情破裂而有官司纏訟，認為被妻子領走名下2644萬7396元，找了朋友幫忙認識當鋪經理等人，於是一起開車包抄妻子討債，沒想到妻子反而反騙何姓醫師簽下本票後，向法院聲請本票裁定，妻子等人被依詐欺罪、偽造文書起訴，而黃女涉詐欺部分因追訴期已過，不起訴處分。

柯叔元現身嘉義市警局　分享詐團冒用藝人詐騙手法

柯叔元現身嘉義市警局　分享詐團冒用藝人詐騙手法

幫「女兒」匯11萬買化妝品　地方媽媽險遭詐

幫「女兒」匯11萬買化妝品　地方媽媽險遭詐

女懷孕後發現　男友「在外有7孩」　

女懷孕後發現　男友「在外有7孩」　

老翁提款百萬稱「家中裝潢」　警銀聯手阻詐

老翁提款百萬稱「家中裝潢」　警銀聯手阻詐

關鍵字：

基隆市遊戲幣詐騙詐團帳戶損害賠償

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《周處除三害》男星證實過世　曾被百靈果、博恩大讚！

獨／北市比特犬「自開車窗」撲咬騎士　11天前才闖禍

陸公布台4大網軍頭目長相、身分證字號全曝光

六月喜宣布「49歲生日再嫁」！二婚李易被套牢

快訊／台中爸「一打二」　3歲男童獨留浴室溺斃

女被狗騎求救「會懷孕嗎？」　內行揭內幕

金秀賢金賽綸私密照再＋1！「15歲熱戀模樣曝光」

海軍大武艦年初才亮相就纏絞拖纜損傷　艦長操作失慎被火速調職

即／誠品480烏龍竊案　盧秀燕：書店誣賴民眾將究責

15歲金賽綸交往金秀賢才2個月「被強行成熟」！

快訊／ 陸方公布台灣資通電軍4人個資　軍方回應了

台中3歲童溺斃今相驗釐死因　爸眼布血絲悲痛現身

獨／水果店員解救女子！身份是「台劇演員」親還原過程

金賽綸家屬開戰金秀賢「完整全文逐字稿」！

比特犬又咬傷騎士　警移送動保處裁罰飼主

更多

最夯影音

更多

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

大S.大炳在天上相聚了　小炳哽咽:很想念她

大S下葬當天...范瑋琪台上哭紅雙眼

【迪士尼拍照被插隊】見提醒無效他毫不客氣跳舞反擊

#台中 #誠品480 報警抓國小女童！5員警到場畫面曝光

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面