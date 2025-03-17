貪300元遊戲幣交出帳戶　「人頭男」淪詐團共犯慘賠百萬

▲提供帳戶給詐團換300元遊戲幣，基隆男遭判賠受害者100萬元。（圖／示意照與本案無關／達志／示意圖）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名連姓男子為獲取某遊戲中（市值新台幣僅300元）30萬遊戲幣，竟將自己的銀行帳戶提供給詐騙集團使用。事後，詐騙集團利用連男的帳戶作為人頭帳戶，騙取黃女100萬元。黃女發現受騙後，向連男提出損害賠償訴訟，要求賠償100萬元。基隆地院近日審結，認定連男不論是故意或過失，其行為已侵害黃女權利，須負損害賠償責任，最終判決連男須賠償黃女100萬元。

判決書指出，連男為獲取某博弈遊戲內30萬元遊戲幣（市值新台幣約300元），將自己的銀行帳戶提供給詐騙集團使用。詐騙集團隨後以假投資手法騙取黃女，誘使她將100萬元匯入連男的帳戶中，款項隨即被詐團成員全數提領，導致黃女損失慘重。

檢警調查後發現，該帳戶為連男所有，並被詐騙集團用於犯罪活動，因此認定連男為詐欺共犯，將其移送法辦。在刑事部分，連男因違反《洗錢防制法》被判處有期徒刑8個月。

在民事賠償部分，黃女向連男提出求償。黃女主張，詐騙集團經常利用他人的銀行帳戶、提款卡及密碼進行詐騙，而連男卻主動提供自己的帳戶給詐騙集團使用，導致她損失100萬元，因此要求連男賠償。

法官審理後認為，無論連男主觀上是出於故意或過失，只要其行為不法侵害黃女的權利，就應負擔損害賠償責任。連男在刑事偵查中，已坦承提供帳戶給他人使用，並因違反《洗錢防制法》被判刑8個月，因此認定黃女主張屬實，判決連男須賠償黃女100萬元。