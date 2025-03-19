基隆消防局攜手大武崙工業區　推動廠商落實火災預防措施

▲提升廠商防災力！基隆消防局助大武崙工業區強化應變機制。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

為提升大武崙工業區工廠的防火意識與應變能力，基隆市大武崙工業區於18日舉辦「工廠防火對策座談會」，邀請安樂消防分隊長黃軍緯擔任主講人，吸引大武崙及瑞芳工業區多家廠商代表參與。座談會針對近期工廠火災案例進行分析，並說明最新消防法的修正重點，協助企業強化火災預防與應變機制。

基隆市消防局安樂分隊長黃軍緯表示，2024年11月29日剛修正通過的消防法，新增強化吹哨者獎勵機制與消防人員資訊權，並針對未落實設備維護與安全管理的廠商加重罰則。特別是火災發生時，如未指派專人協助救災，將會面臨新台幣50萬元以上1000萬元以下的罰鍰。

▲CPR、滅火器實作演練，大武崙工業區強化防災意識。

此外，為提升消防人員救災效率與安全，座談會中介紹「危害辨識卡（H-CARD）」制度，該制度包含化學品種類與數量、廠區平面圖與立面圖等重要資訊，並規定存放毒化物或可燃性物質的區域牆面須分別以藍色或紅色標記，以利消防人員能迅速掌握危險物品位置，加快救援行動。

座談會現場並進行CPR+AED急救示範及滅火器操作實作，讓廠商代表親身體驗應變處置。大武崙工業區服務中心主任李建興表示，非常感謝消防局協助辦理防火座談會，透過專業講解與實作訓練，讓工業區內廠商對於防火安全有更深刻的理解，未來將持續配合與相關單位合作，強化工廠區的防災管理。

消防局長游家懿強調，工廠內因挑高作業空間、化學品存放及機械設備設置等因素，潛藏多重火災風險，更呼籲企業應主動進行火災風險自主辨識評估，設置適當的自動滅火系統，並定期進行消防演練，以提升火災應變能力。