神韻藝術團將演出！基隆市府遭恐嚇放炸彈　警：與大陸駭客有關

▲神韻基隆演出受威脅，恐嚇信來自大陸。（圖／翻攝自Facebook／Shen Yun）

記者郭世賢／基隆報導

知名神韻藝術團將於20日，在基隆表演藝術中心演藝廳展開巡迴演出，基隆市政府卻於10日收到匿名恐嚇信，要求不得出借場地給神韻藝術團，否則將放置炸彈並開槍攻擊現場人員。警方初步調查發現，該信件來自境外，並懷疑發信者透過VPN隱藏身分，不排除與大陸駭客有關。

恐嚇信內容直接威脅將對神韻藝術團成員開槍，並提及槍枝及汽油彈已準備就緒，若演出如期舉行，將發動攻擊。主辦單位與協辦單位接獲恐嚇後，立即向警方報案。

基隆市警局成立專案小組追查，刑事警察大隊科技偵查隊循線調查發信來源，但因發信者透過多國網路跳板，身分難以確認。據了解，神韻藝術團在全球巡演期間，於美國、法國、加拿大等國家皆曾收到類似恐嚇信，目的在於阻止其演出，但過去並未發生實際攻擊事件，主要手段是施壓各國展演場地拒絕出租。

神韻藝術團曾發表聲明指出，該團演出內容涵蓋中國歷史文化及各民族藝術，同時講述法輪功修煉者的故事，以及法輪功在大陸長期受到打壓的情形。

基隆市警局強調，將持續追查恐嚇信來源，並於演出前1日進行場地安全檢查，確保無安全疑慮。演出當日也將加強安檢與警力部署，確保觀眾及演職人員安全，請民眾安心觀賞演出。

神韻藝術團成立於2006年，由法輪功修煉者創辦，致力於展現中國古典舞與古典音樂。根據其官網介紹，神韻的使命是「復興中華傳統文化，並喚起世人對法輪功在中國遭受迫害的關注」。

截至2024年，神韻已擁有8個表演團，足跡遍及全球36個國家、超過200個城市，進行多場巡迴演出。其演出內容不僅傳承中華文明，同時也傳達法輪功的理念，帶有宗教色彩。