未注意車前狀況！花店司機撞倒騎士還輾死他　賠255萬換緩刑

▲花店司機追撞騎士致死，家屬獲賠255萬元，法院判緩刑2年。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名楊姓司機2024年10月5日傍晚5時許，駕駛家中經營花店的車輛行經南榮路時，因未與前車保持安全距離，追撞前方楊姓機車騎士，導致騎士倒地後遭輾壓，送醫搶救後不治身亡。肇事司機與家屬調解後，決定賠償255萬元，獲得對方諒解。基隆地院近日審結，依過失致死罪判處楊姓司機有期徒刑6月，得易科罰金，緩刑2年。

檢警調查指出，楊男駕車沿南榮路往南方向行駛時，未注意前方車況，追撞楊姓機車騎士騎乘的輕型機車，騎士倒地後又被輾壓，送醫搶救1小時後，騎士因頭部與全身多重鈍性創傷死亡。警方訊後依過失致死罪將25歲楊姓司機移送法辦。

檢察官偵訊時，楊男坦承因未注意前方機車且未保持安全距離，導致追撞並造成騎士身亡。檢察官訊後依過失致死罪將楊男起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

法院審理期間，楊姓司機與死者家屬達成調解，雙方協議由楊姓司機與花店共同賠償255萬元，獲得家屬原諒。

法官審理後認為，楊男駕駛汽車本應謹慎遵守交通規則，卻疏於注意車前狀況，未與前車保持適當安全距離，導致騎士身亡。考量楊男犯後坦承犯行，並與被害者家屬達成調解，且檢察官與家屬均同意予以緩刑，故判處楊男有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並須完成法治教育課程3場次。