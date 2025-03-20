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詐騙人頭帳戶暴增77%「3類人最多」　郵局今年拚減少5成警示戶

▲▼中華郵政,郵局,儲匯。（圖／記者李姿慧攝）

▲中華郵政詐騙警示戶破萬，今年目標降5成。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

中華郵政去年詐騙警示戶破萬，暴增77%，經統計詐騙人頭帳戶3大類包括外籍移工、領補助款或低收入戶、偏鄉民眾，詐騙集團開出10萬到60萬元購買人頭帳戶和金融卡。中華郵政宣示，今年將持續全力打詐，目標警示戶將減少5成，降至5千戶。

根據統計，去年詐騙警示帳戶，中華郵政約有1萬0619戶，為所有金融機構中最高，相較112年警示帳戶6008戶，暴增77%，其中人頭帳戶以3大類人為主，包括外籍移工、領補助款或低收入戶、偏鄉客戶為主。

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中華郵政副總陳棟梁表示，中華郵政金融卡發卡量高達1790萬張，為全國之冠，反成詐騙集團覬覦目標，毫無顧忌收購中華郵政卡片，有網路上或社群廣告收購，一張金融卡片從10萬到60萬元不等，全台收卡，但中華郵政有社會責任，不能禁止開戶。

▲▼中華郵政副總陳棟梁。（圖／記者李姿慧攝）

▲中華郵政副總陳棟梁。（圖／記者李姿慧攝）

陳棟梁指出，去年詐騙警示帳戶為1萬0619戶，假帳戶中有3類人，詐騙集團最愛外籍移工的人頭帳戶，外籍移工在郵局有60萬戶，第二類人為有領補助款或中低收入戶，很容易被騙，估計有70萬戶，第三類人為偏鄉客戶，客戶數沒有統計，也常被騙來當人頭帳戶，或把卡片賣掉變詐騙集團帳戶使用。

中華郵政公司董事長王國材表示，今年希望詐騙警示帳戶可減少50%，中華郵政因為據點很多，包括偏鄉、原住民區都有郵局，也發覺很多不肖分子都會利用郵局普及化服務和據點，用帳戶來詐騙，經過非常多討論，目前將針對開戶將有更謹慎策略，其中移工的部分，過去有很多帳戶被當人頭或盜用，因此要求要有雇主同意並保證帳戶。

▲▼中華郵政公司董事長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

▲中華郵政公司董事長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

此外，王國材指出，過去帳戶轉帳詐騙，轉到郵局帳戶後就會再被轉出到虛擬帳戶去，針對這部分也將做一些限制，否則轉出虛擬帳戶後擴展到全世界就難以追回，因此將截斷轉至虛擬貨幣等管道。

陳棟梁也呼籲，不要把帳戶或金融卡賣給詐騙集團，雖可領到一筆錢，但後續將面臨民事求償和法律問題。

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