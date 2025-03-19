網友誘騙投資期貨暴利　女誤信下載APP投資...慘被騙900萬

▲潮州警分局逮獲詹姓車手。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

49歲劉姓女子認識網友以「投資期貨很好賺」為由，邀其參與期貨投資並誘使其下載詐騙APP，並以現金換取虛擬幣方式投資，她共投入約900萬元，並誤信APP顯示的幣值，後察覺異常，始知受騙，向潮州警分局報案，會同警方誘騙車手前來取款，逮獲詹姓車手，訊後依法送辦。

潮州警分局日前接獲49歲劉姓女子報案，稱於網路臉書認識陌生網友，對方以「期貨投資很好賺」，向她誆騙投資可短期獲取暴利為由，使她不疑有他，依對方指示下載詐騙APP，再藉由交付現金換取虛擬幣方式，將虛擬幣儲值到APP賺取操盤利潤。

她陸續交付新臺幣約9百萬餘元給假冒幣商，當下確認所投資金額確實有換成詐騙APP裡的虛擬幣，實不知道詐騙APP是詐騙集團所開創，上頭的幣值都是虛構的，事後她驚覺有異，至潮州警分局分局光華派出所詢問後，確認遭到詐騙並報案。

潮州警分局即與她配合，由她向詐騙集團聯繫再次面交投資現金，待詐騙車手假冒的幣商出現在取款之際，警方即表明身分上前逮捕21歲詹姓車手，查獲贓款及作案用手機2支。

警方呼籲，現今詐騙手法日新月異且層出不窮，遇有投資獲利等招攬訊息應小心確認並提高警覺，如有問題即撥打165反詐騙電話或110諮詢查證，以確保荷包不輕易遭騙取。