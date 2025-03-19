互叫老公老婆1星期...她轉帳3萬投資　手發抖露餡警急阻詐

▲東港警分局東濱派出所員警成功阻止洪女被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

45歲洪姓女子在網路認識一名網友，經一星期後以「老公老婆」相稱，對方並要她加入股票成員，使用ATM轉帳，但轉不成，改臨櫃匯款，行員見她寫字發抖、神請緊張，聯絡東港警分局員警到場關懷，才知她遇到詐騙集團，成功阻止她被騙。

東港警分局東濱派出所員警趕往彰化銀行東港分行處理，警方到場向洪女詢問匯款用途；她表示，在網路認識的網友建議她投資，經一星期後，對方以老公老婆互稱，每日非常親暱的噓寒問暖，博取她的信任，並要求加入投資股票保證獲利集團。

她聽信對方的話，利用ATM轉帳3萬元到對方指定帳戶，因無法轉入非約定帳戶，才改提領新台幣3萬元要臨櫃匯款，行員看到她寫字發抖、神色緊張，故通報警方到場協助關懷，警方勸說她此為近期常見網戀投資詐騙，並向她宣導相關詐騙手法，她最終打消匯款念頭，成功攔阻詐騙，保住民眾財產。

東港警分局表示，「投資詐騙」已成為目前常見詐騙集團劇本，以「保證高獲利」、「穩賺不賠」等誘因吸引民眾投入資金或購買相關商品、並要求民眾藉稱「購屋裝潢」等理由隱瞞行員與警方。而任何投資均有風險，絕無所謂穩賺不賠、保證高獲利的投資，應提高警覺多加查證，遇有可疑情事，可立即撥打165反詐騙專線或尋求鄰近派出所查證。