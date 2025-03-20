郵件量下滑！中華郵政祭5策略：上門收件不加價　拚包裹成長2成

▲郵件量下滑，中華郵政推動數位轉型。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

郵件量下滑已成全世界郵局面臨問題，中華郵政為突破經營困境，已擬定5大策略，其中上門收件服務將整合至EZPost系統，網站和APP都可預約，郵資不加價，6月底系統可與電商和企業等大宗包裹資料串接，簡化上門收件流程。

中華郵政公司董事長王國材表示，全世界郵局共同面臨的課題就是寄信的減少了，中華郵政公司也面臨到經營上的一個困境，中華郵政今天129歲生日，也面臨到轉型的關鍵時刻，大家都有信心在逆境中奮起，從逆境中往上成長，讓中華郵政在下一個百年維繫它的光榮傳統。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為加速轉型和突破困境，王國材說，未來擬定五大策略，首先是郵務數位轉型和客戶關係的維繫，針對個人、大宗客戶上門收件等提供智慧化服務。

王國材進一步說明，他去年11月到任後要求規劃數位轉型藍圖，包括AI大數據、區塊鏈應用，也有短中長期目標，把最急的目標訂在今年完成，目前最急、最迫切的，以及相較同業比較落後的，今年都要追上，其中今年6月底將推出上門收件系統，跟各個大宗客戶資訊串接，現在很多人不會把包裹拿到郵局的窗口去郵寄，都希望可以到公司或工廠收件，這個資訊的連接就變得很重要，也是當前最重要的。

▲中華郵政公司董事長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

中華郵政公司郵務處長柯清長表示，目前各郵局各別透過官方Line或電話等管道預約上門收件服務，集中在特約戶，但未找回流失戶和潛在客戶，今年3月將在EZPost網站和APP整合資訊和改版上門收件系統，加入會員後，可以直接在EZPost上預約上門收件，郵資費用不加價，系統將自動派郵務士上門收件，6月針對中小型電商資訊串接API，以利較大量預約收件，預估未來整體包裹和快捷成長2成。

根據統計，目前中華郵政一年快捷量約有1450萬件，其中電商佔7成；包裹一年約2450萬件，其中企業戶佔5成，農特產約80萬件，其他為零星客戶。為鼓勵民眾使用EZPost上門收件服務，未來中華郵政也規劃針對上門收件或預約到i郵箱寄件，研擬優惠或降價。

此外，智慧化轉型方面，中華郵政也規劃建置郵務車智慧派遣系統，預計今年第二季完成，提供配送效率和時間。

▲中華郵政公司董事長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

王國材指出，第二項措施，i郵購也將打造全國最具特色的優質電商平台，規劃台灣伴手禮專區，可以買到全台最具特色的伴手禮和禮物；第三，打造A7物流園區並積極招商，今年會完工，將變成全世界最先進的郵務處理中心，將倉儲、郵件放在一起，並直接配送，縮短很多流程，提升整體中華郵政競爭力，希望引進更多物流產業進入物流園區有效處理。

第四，王國材說明，中華郵政則將強化數位金融、行動網路、郵局APP和金融卡等多元和行動支付服務，吸引更多年輕族群；第五，中華郵政針對8.3兆資金運用，將強化降低風險和控制避險成本，並配合政府重大建設投資給予創新產業融資，配合國家政策。