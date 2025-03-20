中華郵政可望領4.4月獎金　轉虧為盈「賺26.5億元」爭取考成甲等

▲交通部政務次長伍勝園(左)、中華郵政董事長王國材(右)。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

中華郵政員工可望領4.4個月獎金，112年因首度虧損導致考成一度被打乙等的中華郵政，因工會反彈嗆周末不加班，在交通部協助下申覆成功重返甲等行列，交通部近日再度初評113年旗下國營企業考成，中華郵政因去年轉虧為盈，獲利26.5億元，在交通部支持下有望爭取甲等，不過仍待國發會複評後定案。

中華郵政112年首度虧損16.5億元，連帶影響國營事業112年度工作考成首度拿乙等，讓郵局員工面臨拿不到4.4個月獎金，一度引發工會不滿，揚言周末擬拒絕加班抗議，在交通部協助下申覆成功，考成改列甲等，員工順利領到4.4個月獎金。

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去年前交通部長王國材接下中華郵政董事長後，中華郵政走出虧損陰霾，轉虧為盈，近日交通部正初評113年度旗下國營企業考成，中華郵政是否可以列為甲等備受關注。

中華郵政董事長王國材表示，中華郵政113年盈餘26.5億元，日前已向交通部報告過，交通部長也表達支持考成列甲等，112年中華郵政虧損16.5億元都列為甲等了，去年比前年更好，沒有理由列乙等，交通部支持列為甲等，不過仍要送到國發會複評。

交通部政務次長伍勝園表示，目前他尚未看到中華郵政資料，交通部沒有特定立場，資料呈現什麼，就做什麼樣的審議，預估3月底或4月將提報國發會。