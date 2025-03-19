家門口發現「白色大狗」　4歲女童伸手秒被拖走！父親嚇：是郊狼

▲女童誤把郊狼當成寵物犬。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國華盛頓州社區出現郊狼，一名4歲女童在家門口看到一隻白色郊狼，還以為是鄰居養的可愛狗狗，上前想要撫摸時卻反遭拖走，嚇壞目睹情景的父親，趕緊上前救女。

事件11日發生在貝爾維尤(Bellevue)當地高級社區，亞裔男子Chang Tong與4歲女兒莉亞(Lena)一起走出家門時，發現家門前有一隻「白色大狗狗」，女兒上前想要摸狗時卻遭到攻擊。

The incident happened inches from the family's front door.https://t.co/ER94q0St8r — FOX19 NOW (@FOX19) March 16, 2025

男子Chang Tong表示，「那隻動物當時就走在家門口的踏墊上，女兒伸出手想摸時，郊狼瞬間就咬住她的手，試圖把人拖走」，把原本也以為郊狼是寵物犬的他嚇了一大跳，立即大聲嚇阻郊狼。

男子緊急把女兒送醫後，幸好手部只是受輕傷沒有大礙。事件已是當地一周所發生的第5起郊狼攻擊事件，華盛頓州魚類和野生動物部門迅速派人趕到現場，後來成功找到2隻郊狼並且擊斃。