家門口發現「白色大狗」　4歲女童伸手秒被拖走！父親嚇：是郊狼

▲女童誤把郊狼當成寵物犬。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國華盛頓州社區出現郊狼,一名4歲女童在家門口看到一隻白色郊狼,還以為是鄰居養的可愛狗狗,上前想要撫摸時卻反遭拖走,嚇壞目睹情景的父親,趕緊上前救女。

事件11日發生在貝爾維尤(Bellevue)當地高級社區,亞裔男子Chang Tong與4歲女兒莉亞(Lena)一起走出家門時,發現家門前有一隻「白色大狗狗」,女兒上前想要摸狗時卻遭到攻擊。

