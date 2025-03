川普中東特使：美俄將於23日在沙烏地阿拉伯吉達舉行會談

▲美俄23日將在吉達進行會談。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

美國中東事務特使魏科夫(Steve Witkoff)宣布,美俄將於3月23日在沙烏地阿拉伯港市吉達(Jeddah)會談,就俄烏不斷升級的緊張局勢討論解決方案。美國總統川普透露,他近期與俄羅斯總統普丁進行了「非常好的通話」,並稱俄羅斯已同意暫停攻擊烏克蘭的能源基礎設施。然而,2國領袖對話不久後,俄軍即對烏東發動空襲,令停火前景再度蒙上陰影。

綜合外媒報導,川普在評論與普丁的對話時表示,克里姆林宮同意暫停對烏克蘭能源設施的攻擊是解決衝突的重要一步,他對雙方最終達成全面停火持樂觀態度。魏科夫在接受福斯新聞採訪時也透露,美俄將在23日舉行的會談中討論停火條款,其中包括對整個基礎設施的打擊,而不僅僅是能源。他補充,美國希望烏克蘭接受相關協議。

WITKOFF: CEASEFIRE DETAILS TO BE IRONED OUT ON SUNDAY



Discussions on the terms of the ceasefire will take place this week in Saudi Arabia, the US special envoy to the Middle East said. The US expects Ukraine to accept the deal, he added. (1/2) pic.twitter.com/zt9t5CLii1