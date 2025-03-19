Google有史以來最大收購！斥資1兆併購新創公司　雲端市場更競爭

▲Google Cloud與Wiz的合作將顯著提升雲端安全性，為企業和政府提供更強大的安全解決方案。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

Google母公司Alphabet宣布，將以320億美元（約新台幣1兆56億元）收購來自以色列的網路安全公司Wiz，是該公司有史以來規模最大的收購案。Wiz專注於雲端安全，為企業提供風險監測服務，此舉顯示Alphabet正積極強化雲端業務，以縮小與微軟（Microsoft）及亞馬遜（Amazon）在市場上的差距。

根據《美聯社》、《衛報》，此次交易必須經過監管機構審查，若未能完成，Alphabet將支付32億美元的違約金，外界視此為美國川普政府在科技監管政策上的重要觀察指標。

Wiz成立於2020年，創辦團隊來自以色列情報單位8200部隊，公司總部位於美國紐約與以色列，並於去年在英國倫敦設立歐洲總部。Wiz提供雲端安全掃描服務，能夠檢測Amazon Web Services（AWS）、Microsoft Azure及Oracle Cloud等主要雲端平台的安全風險。

去年，Wiz曾拒絕Alphabet提出的230億美元收購邀約，當時的執行長拉帕波特（Assaf Rappaport）表示，公司更希望專注於成長並準備IPO。然而，最終Wiz決定接受更高的報價。

收購完成後，Wiz將維持品牌獨立運作，類似微軟經營LinkedIn的模式，持續為所有主要雲端平台提供服務。Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）表示，「Google Cloud與Wiz的合作將顯著提升雲端安全性，為企業和政府提供更強大的安全解決方案。」

目前，Google在全球雲端市場的市占率約12%，落後於微軟Azure（21%）及AWS（近3分之1）。分析師認為，這筆交易不僅是Alphabet有史以來最大規模的收購案，也是該公司擴展雲端業務的重要戰略布局。

Wedbush分析師丹•艾夫斯（Dan Ives）指出，「這筆交易是Google對微軟與亞馬遜發出的挑戰，顯示其在雲端安全領域的重大投資。」

Wiz目前年營收約為7.5億美元。分析認為，Wiz在Google的資源支持下，未來年營收可能突破10億美元。這起併購案是否能順利通過監管審查，仍有待觀察，但無論如何，它都將對全球雲端安全市場產生深遠影響。