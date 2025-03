快訊／普丁、川普通話結束　俄方同意換俘、針對能源設施停火30天

▲川普與普丁通話結束,雙方同意在能源基礎設施方面停火30天。(圖/路透)

記者趙蔡州/綜合報導

白宮指出,美國總統川普和俄羅斯總統普丁18日結束通話後,雙方一致認為戰爭必須以長久和平的方式結束,也同意在能源基礎設施方面停火30天。克里姆林宮也說,普丁除了同意30天內停止攻擊能源基礎設施外,也同意跟烏軍互換175名戰俘,但要求烏克蘭停火期間不得再動員或重新武裝。

根據美國CNN報導,白宮表示,川普總統與普丁總統在電話中均提及了俄烏戰爭和平與停火的必要性,雙方都同意這場衝突必須以長久和平的方式結束,俄羅斯與烏克蘭在這場戰爭中已經付出了大量的鮮血與財富,而這場衝突根本就不應該發生。

白宮指出,川普與普丁也一致同意,俄烏戰爭的和平將從針對能源基礎設施方面的停火開始,未來也將持續以黑海海上停火、全面停火和永久和平等方面進行談判,雙方均同意美俄雙邊關係改善將為未來帶來巨大的利益,包含實現和平後的巨額經濟協議和地緣政治穩定。

克里姆林宮也說,普丁總統同意了川普提出的俄烏雙方30天內避免互相對能源基礎設施發動攻擊的提議,並已向軍方下達了相關命令,同時也同意跟烏軍互換175名戰俘,且作為善意,俄方還將移交因為重傷在俄國醫院接受治療的23名烏克蘭軍人,但要求烏克蘭停火期間不得再動員或重新武裝。



Readout of President Donald J. Trump's Call with President Vladimir Putin:



