川普與普丁通話「預示兩岸局勢」　美學者：雅爾達會議2.0

▲川普與普丁將舉行通話，討論烏克蘭停火協議 。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

《紐約時報》17日報導，美俄總統將要討論，在結束烏克蘭戰爭的過程中，誰應該獲得什麼，正如二戰過後、劃分歐洲冷戰勢力版圖的1945年雅爾達會議（Yalta Conference）。此外，18日的談判結果，也對兩岸局勢有著預示作用。

報導寫道，川普16日表示，這次通話將要關注，在與烏克蘭的停火協議之中，俄羅斯能夠保留哪些土地與資產。本質上而言，川普的談判主題，正是普丁自從11年前、也就是2014年併吞克里米亞以來，透過公開侵略烏克蘭，能夠獲得多少回報。

川普非常謹慎，沒有透露太多內容，例如他要討論的是哪部分的烏克蘭領土，或者是否試圖限制普丁的野心。但川普政府已經清楚表明，他們預期俄羅斯可以獲得俄軍已經控制的土地，約占烏克蘭領土的20%。而澤倫斯基的幕僚2月就曾表示，他們擔心川普滿足普丁對於烏克蘭其他地區的要求，例如關鍵港口敖德薩（Odesa）。

儘管川普政府官員強調，美俄互動狀況都被充分通報給烏克蘭及歐洲，但這通電話只有川普與普丁一對一討論，推測幕僚僅在線上旁聽。而目前尚不清楚，烏克蘭與歐洲是否同意美俄可能同意的任何事情。

▲2人的談判結果，吸引全球關注。（圖／路透）

其他跡象也表明，川普正準備向普丁讓步。美國司法部向歐洲官員表示，美國將退出一個多國調查組織，而該組織的調查對象，正是要為烏克蘭入侵負責的領袖，其中當然包括普丁。此外，其他議題也可能成為談判核心，例如法國與英國提議向烏克蘭境內派駐軍隊，但尚不清楚普丁是否同意派遣維和部隊。

正如塔夫茨大學國際政治學教授托夫特（Monica Duffy Toft）最近投書《外交事務》（Foreign Affairs）所述，「現今的地緣政治局面，與第二次世界大戰結束時尤其相似」，因為「大國正與彼此談判，尋求建立一個新的全球秩序，就像同盟國領袖在雅爾達重繪世界地圖那樣。」

托夫特在另一次採訪中指出，普丁想要達到土地擴張，而這也是川普想要做到的，看看格陵蘭、巴拿馬和加拿大就知道了，「這些領袖認為他們必須這麼做，讓他們的國家再次偉大。」

她也特別點名，「最大的問號是中國。談判的結果，尤其普丁是否能從這場殘酷且昂貴的戰爭中獲得回報，可能意味著如果習近平決定占領台灣，將會發生什麼事。」