俄羅斯「非無條件」支持停火　澤倫斯基質疑普丁拖延談判

▲澤倫斯基支持美國提出的停止攻擊能源基礎設施提議。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基18日表示，烏克蘭會支持美國提出的「停止攻擊能源基礎設施」提議，但警告俄羅斯正在試圖拖延美國主導的談判，並透過提出新的要求來削弱基輔的力量。

根據《路透社》報導，美國總統川普（Donald Trump）與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）進行了約2.5小時的通話，主要討論烏克蘭議題。根據克里姆林宮發布的談話紀要，俄方表示願意暫停攻擊烏克蘭的能源基礎設施30天，但同時提出多項前提條件，包括要求全面停止外國對烏克蘭的軍事援助及烏克蘭停止軍事動員。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在記者會中表示，會支持停止攻擊能源基礎設施的提議，他會支持任何能帶來「穩定與公正和平」的提議，但俄羅斯未完全同意美國尋求的無條件30天停火計畫，且明顯反對這項提議。

澤倫斯基向記者透露，自沙烏地阿拉伯會談以來，俄羅斯已向烏克蘭發射超過1300顆導引炸彈、8枚導彈及近600架長程攻擊無人機。

澤倫斯基提到，烏克蘭在會談中就曾提出針對能源基礎設施停火的構想，「這其實是我們針對空域和海域的提案之一，如果美國能作為調停方，並擔任這項停火協議執行的保障者，那我們當然願意支持。」

普丁與川普通話後，澤倫斯基表示，他隨後也與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和德國總理蕭茲（Olaf Scholz）通話，「我認為，接下來我們應該和川普總統通話，這樣我們才能更清楚地了解，俄羅斯究竟向美國提出了什麼條件，或者美國又對俄羅斯提出了什麼要求。」

他也強調，希望烏克蘭的國際夥伴不會削減對烏克蘭的重要軍事援助，「我們一直保持密切聯繫，我相信我們的夥伴不會背叛我們，援助也會持續下去。」

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