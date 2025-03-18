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川普「對等關稅」可能方案曝光！3級稅率已排除　范斯主導議程

▲▼ 美國總統川普與副總統范斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲據傳，范斯最近在川普的貿易議程裡，扮演了更重要的角色。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普宣布，對等關稅將在4月2日上路。《華爾街日報》引述知情人士說法報導，副總統范斯（JD Vance）最近主導了部分貿易政策討論，官員原本提出「3級關稅方案」，但此做法已被排除，轉而針對每個貿易夥伴，制定個別稅率。

川普多次表示，對等關稅意味著「他們向我們收取什麼，我們就向他們收取什麼。」但對美國數百個全球貿易夥伴，制定個別的關稅稅率，卻是一項艱鉅任務。

知情人士透露，多名官員13日開會討論各種對等關稅方案，其中也包括「3級關稅方案」，也就是把美國貿易夥伴分為低、中、高稅率的組別，希望藉此簡化關稅措施。

▲▼美國總統川普與副總統范斯（JD Vance）。（圖／達志影像／美聯社）

當日與會者包括白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）、商務部長魯特尼克（Howard Lutnick）、財政部長班森特（Scott Bessent）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）、白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）、美國行政管理預算局局長沃特（Russ Vought）、白宮貿易與製造業高級顧問納瓦羅（Peter Navarro）。

不過，另一名政府官員指出，隔天官員們再度開會討論時，「3級關稅方案」就被排除了，取而代之的是「個別化稅率方案」，至於如何確定關稅稅率，正是團隊目前正在討論的主題。

知情人士也透露，最近幾周，范斯在川普的貿易議程裡，扮演了更重要的角色，並且主導一些政策討論。總統高級幕僚近期多次舉行冗長會議，其中地點就包括副總統官邸。這些會議旨在討論如何制定一項全面性的關稅政策，既能達成川普的目標，但又可以更加靈活。

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