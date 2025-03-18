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甘迺迪遇刺8萬頁秘密文件曝　川普劇透：無刪減「非常有趣」

▲▼川普於當地時間17日出席華府甘迺迪藝術中心董事會。（圖／路透）

▲川普於當地時間17日出席華府甘迺迪藝術中心董事會。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普近日宣布，將於週二（當地時間18日）公開約8萬頁有關前總統甘迺迪1963年慘遭暗殺的檔案。此一決定緊隨川普於2021年1月簽署的行政命令，旨在解密所有未公開的與甘迺迪及其他知名政治人物遇刺相關的資料。此舉再度吸引外界和媒體的關注，尤其是圍繞甘迺迪暗殺事件長期以來的陰謀論。

根據《CBS News》，川普於當地時間17日出席華府甘迺迪藝術中心董事會時向記者透露，這些檔案將不會刪減，並且是依照他之前的承諾所公開，「我在競選期間說過，我會公開這些檔案，而我信守承諾」。他表示，這些檔案將提供有關甘迺迪暗殺的更多詳細資料。

川普還表示，他已經知道檔案的內容，並預測這些資料將會「非常有趣」，但未透露具體細節。這些檔案的公開源於川普在任期內簽署的行政命令，該命令要求解密所有未公開的甘迺迪暗殺檔案，以及與羅伯特•F•甘迺迪和馬丁•路德•金的遇刺相關的資料。

FBI報告指出，為了遵守該命令，FBI進行檔案清查，發現約2400份與甘迺迪暗殺相關的新檔案。這些檔案此前未被認為是暗殺案件的一部分，FBI已經對其進行了數位化，並將這些資料移交給美國國家檔案館（NARA），以納入持續的解密過程。

甘迺迪的暗殺案件一直是美國歷史中最具爭議的事件之一，並且成為多個陰謀論的根源。蓋洛普於2023年進行民調，65%的美國人對沃倫委員會的結論持懷疑態度，該結論認為奧斯瓦爾德單獨行動殺害了甘迺迪。許多人認為，甘迺迪的暗殺背後可能存在其他勢力的介入。

川普政府最早在2017年嘗試解密這些檔案，但最終只公布了約2800份文件，因為CIA和FBI要求將大量資料暫時保留。隨著拜登政府上任，進一步公開了1萬7000份資料，並將少於4700份資料部分或完全保密。美國國家檔案館的資料指出，過去30年來，已有超過99%的相關檔案被公開。

1992年，國會通過了《甘迺迪總統暗殺記錄收集法》，要求所有與暗殺案件有關的檔案必須存放於國家檔案館並向公眾公開。這項法律規定，所有資料必須在2017年10月26日之前公開，除非總統認為公開這些資料會對國家安全或外交造成重大損害。

川普此次宣布公開甘迺迪暗殺檔案的決定，無疑將再次引發公眾對此事件的關注，並可能激起新的爭論，尤其是在陰謀論的討論方面。

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