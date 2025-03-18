家寧切割媽媽「領5.5萬跟Andy一樣」！網喊騙人：穿名牌、吃大餐

▲網友不相信家寧只有領5.5萬元。（圖／翻攝自家寧IG）



記者施怡妏／綜合報導

「眾量級」股權與財務風波持續延燒，家寧今（18日）首度透過律師發出正式聲明，強調自己並未掌管財務，甚至坦言多年來未曾參與公司經營，跟Andy一樣都是領相同月薪及獎金，不少網友看完後傻眼，都是領5.5萬元，家寧卻全身穿名牌、出國吃大餐，「為何兩人的生活情況會差那麼多？」

家寧今發出4點聲明，提到在兩人和媽媽曾淑惠於2018年開創群海娛樂股份有限公司後。「本人與And老師皆僅按月領取相同薪資及獎金。」而這7年來，她和Andy老師對實際收益狀況都不瞭解，自己有數度要求公司給看財務資料，但都沒有得到妥適的回應。

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頻道不僅為共同創立，每支影片都是兩人心血，因此家寧表示，「對於Andy老師表示未獲得應有之報酬，本人完全理解，且贊同相關收益應公平分配，使二人的付出皆能獲得應有保障。」身為群海公司股東和監察人，她將會就財務資料不明一事，和律師研擬後續對策。

▲網友認為，兩人生活差太多。（圖／翻攝自PTT）



聲明曝光，PTT上許多網友傻眼，「月薪5萬，全身名牌，是要騙誰啊」、「領55k，全身名牌光鮮亮麗，歐美杜拜爽爽遊」、「跟公司老闆的兒子說他領死薪水一樣」、「以為精品貼文隱藏大家就跟著失憶」、「55K可以買一堆名牌，是領美金嗎」、「月薪5萬可以揹名牌包出國吃大餐，教教我」、「白癡才信，為什麼不是妳住套房」、「領5.5 可以穿金戴銀」、「每個月領5萬5，再從媽媽口袋拿億點零用錢。

還有人看完這波操作後笑了，「連老母也切割，這家人厲害啦」、「開始全推給老媽了」、「現在要切割洗白太晚了」、「推給媽媽扛讓，+0未來能再賺錢的意思」、「斷尾求生？」「白話：都是媽媽的錯，我是無辜的」、「我很窮，但我媽媽不知道為什麼每個月都很多錢，然後她就資助我」、「跟老母曾淑惠切割，太厲害了吧」。