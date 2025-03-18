家寧大動作切割媽媽「只為保住1事」！律師拋3問題：聲明稿進步了

▲家寧表示，一直都是跟Andy領一樣的錢。（圖／翻攝自家寧IG）



記者施怡妏／綜合報導

YouTuber「眾量級 CROWD」分手後開撕破臉，針對Andy控訴，家寧沉默6天後，今（18日）首度發出律師聲明。黃晨翔律師表示，這則聲明可以給85分，簡單來說就是和媽媽曾淑惠切割，畢竟媽媽只是一個普通人，在網路上被罵不痛不癢，也不會有損失，但是家寧是公眾人物，形象非常重要。

黃晨翔律師在Threads發文，家寧新的聲明，相較於之前的版本有了顯著進步，可以給85分，而之前的聲明則是0分；用最白話的意思解釋，大概就是「我什麼都不知道、我也領很少、我也是受害人」、「我也跟我媽要過很多次帳但我媽也不給我」、「我同意收益應該是跟Andy平分，也支持要爭取」、「我的新頻道不隸屬公司」，簡單來說，就是和曾淑惠切割。

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不過，黃晨翔律師出3項質疑，任期中解任董事，必須是2/3以上出席，過半數同意，「既然張家寧認為自己也是受害者，為何在股東會中會同意剝奪Andy的董事資格？」再來，家寧如果跟Andy是領一樣的錢，「大約是8年700萬左右，這樣的收入足以負擔買一堆精品，還可以去杜拜玩？」

第三點則是，家寧持有25%的股份，加上Andy的股份，兩人足以抗衡曾淑惠，如果家寧也對帳務情況有疑慮，為何在Andy質疑時，選擇冷眼旁觀甚至站在曾淑惠一邊？

黃晨翔律師表示，這份聲明很可能是張家討論後一起發出的，「目的就是洗白張家寧」，畢竟曾淑惠只是普通人，網路罵聲對她影響不大，但家寧作為公眾人物，形象對工作至關重要，而且廠商可能會因為形象問題而解約並且求償，「站在純粹利益的角度來看，曾淑惠和張家寧一定要臭一個的話，讓曾淑惠臭是比較有利的結果」。

黃晨翔律師表示，在還沒有真正實際作為之前，對於家寧聲稱「認同爭取應有收益」這句話，抱持高度質疑的態度。

本文獲得「黃晨翔律師」授權轉載。